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Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin - Ardahan karayolunun 38. kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Dev kaya parçalarının düşmesiyle birlikte elektrik telleri de koparken, ekipler yolun temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
31.12.2023 - 14:56,
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Artvin-Şavşat- Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin - Ardahan karayolunun 38. kilometresindeki Soğuksu mevkiinde dik yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yola düşen dev kaya parçaları kara yolu ulaşıma kapatırken bölge de bulanan elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Karayolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve Çoruh Elektrik Arıza ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede karayolları ekipleri yolun temizlenerek trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Şavşat - Artvin arası yolcu taşıyan ilçe servisinin ve tır sürücüsünün heyelandan saniyelerle kurtulduğu öğrenildi. Artvin karayolları bölgesinde son bir ay içerisinde yüze yakın irili ufaklı heyelan meydana geldiği belirtildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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