Artvin Şavşat'ta İmamoğlu İçin Halk Buluşması

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin Şavşat'ta, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlattığı imza kampanyasının ardından halk buluşması yapıldı. Sol Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebubekir Keskin, "Baskının, zulmün, adaletsizliğin olduğu her yerde, her koşulda direniş haktır. Yasaklamalar bizi yıldıramaz. Sizin yasaklarınız bize vız gelir. Sokaklar bizimdir. Direniş haktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması talebiyle başlattığı imza standının bulunduğu alanda halk buluşması yapıldı.

Burada konuşan Sol Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebubekir Keskin, şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki, 'artık yönetemiyorsunuz, gidin' diyoruz. Hep bir ağızdan 'gidin artık' diyoruz. Bu ülkeye daha fazla kötülük yapmadan gidin artık. Eğitime bakıyorsunuz, milli bir eğitim yok. Sağlığa bakıyorsunuz, ciddi bir sorun var. Yenidoğan çetesi gündemi ortaya çıktı. Devlet hastanelerinden daha fazla özel hastane var. Sağlık, yandaşlara peşkeş çekilmiş. Randevu sistemi çökmüş. Adalete bakıyorsunuz, adalet kalmamış. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Artık daha fazla kötülük yapmadan gidin diyoruz. Nereye baksanız, orada bir çürümüşlük var.

Ekonomistim diyenler bir faizi düşürüyor, bir faizi yükseltiyor. Artık bu ülkede istikrardan bahsedilmiyor. Yarın herhangi birimizin başına ne geleceğini bilmiyoruz. O kadar hukuksuz, o kadar adaletsiz bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar ki her gün daha fazla bir baskı ve zulüm oluyor. Zulmün olduğu, baskının olduğu bir yerde sokaklar bizimdir. Direniş haktır. Sokaklar bizimdir. Eğer ki sokakları terk edersek, bu ülke daha fazla karanlığa gömülecektir. Baskının, zulmün, adaletsizliğin olduğu her yerde, her koşulda direniş haktır. Yasaklamalar bizi yıldıramaz. Sizin yasaklarınız bize vız gelir. Sokaklar bizimdir. Direniş haktır."

"Yapılan bu hukuksuzluklar fakir fukarayı etkiliyor"

CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Öztürk, "Öğrenciyi seviyorlar mı şimdi? Türkiye'nin dört bir yanına bakın, Hopa'da Utku Başkanımız kent lokantası açtı ve gittik, gördük yüzde seksene yakın öğrenci ve emekli var. Şimdi, bu milli iradeye yaptığınız uygulamalar ve hukuksuzluklardan kim etkileniyor? Öğrenciler, emekliler ve fakir fukara etkileniyor" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk ise "Bu adaletsizliği reva görenler bilsin ki ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Selam olsun Şavşat'ın meydanından Silivri'ye, selam olsun. Şavşat'ın meydanından Türkiye'nin dört bir yanındaki demokrasi kahramanlarına, devrimcilerine, demokratlarına bin selam olsun" diye konuştu.