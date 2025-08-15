Artvin Sigarasız Şehir Projesi - Son Dakika
Artvin Sigarasız Şehir Projesi

Artvin Sigarasız Şehir Projesi
15.08.2025 12:20
Sağlık Bakanı, Artvin'in sigarasız şehir pilot projesiyle tütünle mücadelede tarihi bir adım attı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin'in "Sigarasız Şehir" olarak pilot proje kapsamında seçildiğini açıkladı. TSSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın konuyla ilgili açıklama yaparak "Bu proje tüm Türkiye'yi kapsayan bir sağlık seferberliğidir. DSÖ'nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.

Türkiye, tütünle mücadelede tarihi bir adım atıyor. Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını belirtti. Ayrıca, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da tavizsiz bir politika uygulanacağını vurguladı.

"Bu adım, toplum sağlığı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi "Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sadece sağlık değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük kayıplara neden olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9'una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13'e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösteriyor."

"Bireysel tercih değil, toplumsal kriz"

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: "DSÖ'nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de tütün kullanımı hala ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif rol almasıyla başarıya ulaşabilir."

Gençler hedefte: Yeni nesil tehditler büyüyor

Prof. Dr. Aydın, tütün endüstrisinin özellikle gençleri hedef aldığını belirterek, "Aromalı elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve sosyal medya kampanyalarıyla gençler sistematik olarak hedefleniyor. Dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımı her yıl endişe verici biçimde artıyor" dedi.

Prof. Dr. Aydın, bu ürünlerin masum olmadığını, bağımlılık riskini artırdığını ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ederek, "Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Geleceğimizi korumak, gençlerimizi korumakla başlar. Tütünsüz bir gelecek için bugünden kararlı adımlar atmalıyız" diye konuştu.

Yerel yönetimlere ve sivil topluma çağrı

Projeye tüm kesimlerden destek çağrısında bulunan Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Artvin, bu mücadelede öncü ve örnek bir şehir olacak. Burada atılacak adımlar, diğer illerimiz için yol gösterici olacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız omuz omuza verirse, sigarasız bir Türkiye hayal değil, gerçek olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

