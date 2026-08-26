Artvin Ticaret Odası Başkanı Kurt: “Artvin'in yollar konusunda pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var” - Son Dakika
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Artvin Ticaret Odası Başkanı Kurt: “Artvin'in yollar konusunda pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var”

Artvin Ticaret Odası Başkanı Kurt: “Artvin\'in yollar konusunda pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var”
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Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, turizm ve ekonomik gelişme için kaliteli, konforlu yolların şart olduğunu; Borçka-Artvin, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli-Erzurum güzergahlarındaki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin'in turizm ve ekonomik gelişimi için kaliteli ve konforlu yolların şart olduğunu belirterek, özellikle Borçka-Artvin, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli- Erzurum güzergahlarındaki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kurt ve meclis üyeleri, yaptıkları çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kurt, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz yol yapmayız ama bu Türkiye Cumhuriyeti için artık utanılası olan Artvin yollarının bir an evvel etkili standartlara getirilmesi noktasında da her daim ilgili bakanlıklara, ilin milletvekillerine, ilin belediye başkanlarına, ilin icraattaki bütün kurumlarına çağrıda bulunuyoruz. Bir ilde turizm olmasını istiyorsanız yol lazım. Bir ilin gelişmesini istiyorsanız yol lazım. Daha ziyade deniz değil de doğa turizmi ile alakalı insanların Artvin'e gelmesini istiyorsanız, oralara rahatça, konforlu bir şekilde ulaşılabilmesi için yol lazım.

"ERZURUM TARAFINDA DUBLE YOLALR BAŞLIYOR"

Artvin-Hopa yapılan bölüm için, tünel için de çok teşekkür etmekle beraber, tünelden çıktıktan sonra Borçka'ya kadar inen, Borçka'dan Artvin'e devam eden yoldaki o çarpıklık herhalde ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Türkiye Cumhuriyeti'nin Karayolları'na ne de bu bölgede yaşayan Artvinlilere layık yollardır. Şehre tek şeritte girip aynı şeritten çıkma zorunluluğunuz var. Bizim ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın hak etmediği bir konforda.

Hemen sola dönüyorsunuz, her siyasetçinin bir şey söylediği ama bir türlü hayata geçmeyen ölüm yolu. Her taraf yapılmışken hala yine bekletilen, baharda neredeyse nehirle eşit bir şekilde, eşit rakımda seyahat edilen, yine bizlere yakışmayan bu millete yakışmayan bir yol.

Hemen akabinde başka bir ulaşım sorunu Sahara Tüneli. Geliyorsunuz, 30 yıldır devam eden geçitte Ardanuç yolu. Yeni yapılan yollardaki darlık ve konfor bozukluğu.

Ama nedense Artvin sınırlarını çıktığımız anda Ardahan'dan hemen duble yollar başlıyor. Erzurum tarafından duble yollar başlıyor. Bizim yeni yapılan Yusufeli-Erzurum yolundaki tünellerden iki tır karşılıklı geçerken, acaba aynaları birbirine çarpar mı diye arabaların yavaşlamama şansı yok. Peki biz bunu hak ediyor muyuz?

"YÜZDE 14,75 ENERJİ ÜRETTİK, 25 YILDIR YOLLARDA BEKLİYORUZ"

Biz de yaklaşık son dönemde Türkiye'nin yüzde 14,75 enerjisini üreten, ülkeye çok büyük katma değerler katan barajlar silsilesiyle yaklaşık 20-25 yıldır ilçelerine rahat gidemeyen, toz yutan, zor şartlarda hareket edebilen, yeri geldiğinde önünde arkasında yol kapanması olduğu için hiç hareket edemeyip saatlerce orada bekleyebilen bir milletiz. Artvin'in pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Ticaret Odası Başkanı Kurt: “Artvin'in yollar konusunda pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var” - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Ticaret Odası Başkanı Kurt: “Artvin'in yollar konusunda pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var” - Son Dakika
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