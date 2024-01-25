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Artvin-Yusufeli Karayolu T14 Tünelinde Çatlaklar ve Açılmalar Oluştu - Son Dakika
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Artvin-Yusufeli Karayolu T14 Tünelinde Çatlaklar ve Açılmalar Oluştu

Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan T14 Tüneli içinde meydana gelen çatlaklar ve açılmalar, sürücülerin endişe kaynağı haline geldi. Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle ilçe merkezi ve 7 köy sular altında kaldığından, yeni yerleşim yeri için yapılan relokasyon yolları hizmete açıldı. Ancak, bu yollardan biri olan T14 Tüneli'nde kayma ve çatlama meydana geldi. Bölge halkı ve şoförler, tünelin bir an önce tamir edilmesini talep ediyor.

Artvin-Yusufeli Karayolu T14 Tünelinde Çatlaklar ve Açılmalar Oluştu
25.01.2024 - 09:48,  Güncelleme: 09:51
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Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan 39 tünelden biri olan T14 Tüneli içinde oluşan çatlaklar ve açılmalar sürücülerin korkulu rüyası oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı. Eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022'de açıldı. Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kaldığından ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yollarını geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Baraj kapsamına yapılan 56,7 kilometre uzunluğunda bulunan 39 adet tünelden biri olan, Ahalt mevkisinde bulunan T14 tünelinde kayma meydana geldiği iddia edildi. 2 bin 460 metre uzunluğunda olan T14 Tünelinin son 200 metresinde tünel içinde, çatlaklar ve açılmalar meydana geldi. Araç kullanıma açık olan tünelde gözle görülür şekilde ortaya çıkan çatlaklar, nedeniyle alternatif yol yapımına başlandı.

Bölge halkından Serhat İnce yaptığı açıklamada "Bulunduğumuz yer sular altında kalan ilk mahallenin hemen arka tarafı. 2 yıldır trafiğe açık olan, tünelin önündeyiz. Baraj nedeniyle sular altına kalan eski yolun yeni yapılmış hali. Bu T14 tüneli 2 bin 460 metre uzunluğuna sahip. Son metrelerinde tünel içinde açılma var. Tünelin yapım aşamasında o bölge insanı tarafından su çıktığı söyleniyor. Geldiğimiz bu noktada tünel duvarı çatladı. Tünelin baraj gölüne bakan tarafta bariz bir açılma var ve bu yavaş yavaş artıyor. Şirket yetkilileri tarafından ölçümler yapıldı. Kaymanın olduğu belirlendi. Yeni bir yol yapım çalışmasına başlandı" dedi.

Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fevzi Polat ise "Bir yıldır viyadük dolayısıyla sıkıntı yaşıyorduk. Viyadük bitmek üzere, ona sevinirken, şuanda tünelle alakalı ciddi sıkıntı var. Tünelin içinde ciddi bir kayma ve çatlama var. Günlük olarak bizim, bir çok aracımız otobüsümüz, minibüsümüz, taksicimiz, kamyonumuz o tüneli kullanmak zorunda kalıyor ve yolcu taşıyoruz. Bunları riske atmamak için tünelin bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Artvin-Yusufeli Karayolu T14 Tünelinde Çatlaklar ve Açılmalar Oluştu - Son Dakika


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