Artvin Ziraat Odası Başkanı: Sahte bal satanlara karşı önlem alınmalı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal piyasada satılan sahte bala karşı tüketicilere uyarılarda bulundu. Portakal, "150 liraya bal olmaz. 300 liraya da olmaz. Bal yemek isteyen kişi en az 500 lirayı gözden çıkaracak yani çiçek balı yemek istiyorsa. Eğer kestane balı yemek istiyorsa da en az bin lirayı gözden çıkaracak. Bu fiyatın altında fiyatlara alıyorsa, o balların sahte olacağını bilecek" dedi.

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Artvin balı kalitesiyle öne çıkmaya devam ediyor. Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, sahte bala karşı tüketiciyi uyardı. Artvin Arıcılar Birliği Arı Teknikeri Rahime Özçelik ise sahte bal satışı yapan kişilere karşı daha caydırıcı önlemler alınmasını istedi.

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal şunları söyledi:

"Geçen bir siyasi partinin Ordu milletvekili Meclis'te kürsüye körük ve maskeyle çıktı. ve orada kendisinin söylediği cümleyi söylemek istiyorum. Çünkü kendisine aynen katılıyorum. Türkiye'de satılan balların yüzde 80'i merdiven altı üretimi ve sahte. Ama ben iddia ediyorum Artvin'de veya Ardahan'da üretilen balların yüzde 95'i açık ve net söylüyorum hakiki baldır. Hiç kimse aklına bir soru işareti olmadan balları tüketebilir. Artvin'de kestane balı, orman gülü, yayla balı üretiliyor. Yani değişik aromalarda çeşitli ballarımız var ama buradaki sıkıntımız şu; coğrafya küçük. Köyden köye, mahalleden mahalleye aroma farklı olduğu için biz markalaşmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü tekdüze olmak zorundadır. Artvin'de üretilen ballardaki sıkıntılardan birisi bu.

"Bal yemek isteyen kişiler 500 lirayı gözden çıkaracak"

Tüketicilerimiz herkese inanmasın, Artvin Arıcılar Birliği var. Arasınlar oradan sorsunlar ve güvenilir balı oradan alsınlar ya da tanıdıkları arı üreticilerinden alsınlar. Hatta Ziraat Odasını da arayıp bizlerden de alabilirler. Biz istiyoruz ki; Artvin bir şey üretsin ve Artvin bir lira fazla kazansın ve hakkıyla kazansın. Ama sahtekarlıkla değil. Ben Artvin'deki arıcılara kefilim, sahtekarlığı hiç biri yapmaz ama sosyal medyada gördükleri her şeye de lütfen tüketiciler inanmasın. 150 liraya bal olmaz. 300 liraya da olmaz. Bal yemek isteyen kişi en az 500 lirayı gözden çıkaracak yani çiçek balı yemek istiyorsa. Eğer kestane balı yemek istiyorsa da en az bin lirayı gözden çıkaracak. Bu fiyatın altında fiyatlara alıyorsa, o balların sahte olacağını bilecek."

"En iyi ve en kaliteli ballara sahip bir bölgede yaşıyoruz"

Artvin bölgesinin endemik türü açısından zenginliğine dikkat çeken Artvin Arıcılar Birliği Arı Teknikeri Rahime Özçelik şunları söyledi:

"Bölgemiz gerçekten endemik türü açısından çok zengin endemik türüne sahip olduğumuz için bal içerisindeki değerimizde yüksek. Mesela kestane balı. Gerçekten dünyaca en iyi ve en kaliteli ballara sahip bölgede yaşıyoruz. Şu an kestane balı hazırlığına başlandı. Sonrasında yukarı doğru çiçek balları, Artvin dokusuna ait has ballar var. O ballarımızda çok değerlidir. Yukarı doğru Ardanuç ve Şavşat yörelerine ait çiçek balları var. Geçekten çok kaliteli ballar var. ve bunun yapabilmek için dediğimiz gibi kaliteli arı, sağlıklı arı, sağlıklı verimli sene inşallah.

"Caydırıcı önlemler bekliyoruz"

Gıda üzerinde oynanan oyunlar yıllardır var ama bu maalesef bal üzerinde ve insanın kullanabildiği gıda üzerinde oynanan oyunlar maalesef çok acı vericidir. ve bunu üzerine gidiliyor umarım ki daha iyi şeyler yapılacak ve daha caydırıcı önlemler alınacak. Hükümetimizden, devletimizden, tarım il müdürümüzden yani herkesten caydırıcı önlemler alınmasını bekliyoruz."