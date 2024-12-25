Artvinliler 2025 Asgari Ücrete Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Artvinliler 2025 Asgari Ücrete Tepki Gösterdi

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Artvin halkı, 2025 için açıklanan asgari ücreti yetersiz buldu ve tepkilerini dile getirdi.

25.12.2024 16:30
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvinli vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Artvinli Selçuk Özkaya, "Halk perişan. Alınan ücretler belli, bir de gelsinler pazarda beraber gezelim. Alışveriş yapalım asgari ücretle. Elektrik, su, doğal gaz faturalarını beraber ödeyelim" dedi.

Asgari ücrete tepkiler gelmeye devam ediyor. Artvin halkı da açıklanan asgari ücrete tepki göstererek, yapılan zammın vatandaşın beklentisinin çok altında kaldığını belirtti.

Artvinli Selçuk Özkaya, açıklanan asgari ücreti yeterli görmediğini belirterek, "Halk perişan. Alınan ücretler belli, bir de gelsinler pazarda beraber gezelim. Alışveriş yapalım asgari ücretle. Elektrik, su, doğal gaz faturalarını beraber ödeyelim. Eğer bunlardan artan bir şey varsa, öğrenci parası, üniversiteye giden çocuk, mutfak masrafını da ekleyelim, bakalım ne kalacak? Yeterli görmüyorum. Ama halkın çoğunun da bu şekilde düşündüğüne eminim" dedi.

Şerafettin Sert ise, "Memnun değiliz. Üç kişiye yetmiyor, kalabalık nüfusa ne yetecek? En azından 30 bin lira olması lazım ki adam geçimini sağlasın. Bugün bir marulun tanesi 30 lira, 50 lira, domatesin kilosu 100 lira çıkarsa bununla geçim sağlanır mı? Bununla geçim mümkün değil" diye konuştu.

"Asgari ücret halkın beklentisine cevap vermemiştir"

Artvinli Ali Genç, "Bir asgari ücretle geçinen bir insan, 15 bin lira kira parası ödüyor. 7 bin lira ile kim geçinebilir? Öğrencisi var, faturaları var, yemesi var, içmesi var. Çok düşük. Çok üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

Orhan Biber ise, "Asgari ücret halkın beklentisine cevap vermemiştir. 25- 30 bin lira arasında bir ücret bekliyordu vatandaşımız, ancak 22 bin 104 lira oldu. Hayırlı olsun ülkemize. Ne diyeyim başka? Diyecek bir şey yok" dedi.

Artvinliler 2025 Asgari Ücrete Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvinliler 2025 Asgari Ücrete Tepki Gösterdi - Son Dakika

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