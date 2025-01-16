ASFİM Eğitmenlerine 'Sporcu Sağlığı' Eğitimi - Son Dakika
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ASFİM Eğitmenlerine 'Sporcu Sağlığı' Eğitimi

ASFİM Eğitmenlerine \'Sporcu Sağlığı\' Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, spor merkezlerinde görevli eğitmenlere yönelik 'Sporcu Sağlığı' eğitim semineri düzenledi. Seminerde acil müdahale protokolleri ve tedavi yöntemleri gibi konular işlendi.

16.01.2025 12:02  Güncelleme: 12:08
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, spor merkezlerine gelen vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) görevli eğitmenlere yönelik 'Sporcu Sağlığı' konusunda eğitim semineri düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitim seminerlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM merkezlerinde çalışan eğitmenlere yönelik 'Sporcu Sağlığı' konusunda eğitim semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde Medstar Hastanesi'nde görevli olan Doç. Dr. Murat Köken, ASFİM eğitmenlerini bilgilendirdi.

"Personel vatandaşa her yönden yeterli olmalı"

Seminerde, acil müdahale protokolleri, acil durum ekipmanları, tedavi süreci ve doğru tedavi yöntemleri gibi birçok farklı konuya değinildi. Bu seminerler ile eğitmenlerin bilinçlenmesi, ASFİM'lere gelen amatör sporculara oluşabilecek durumlarda en doğru şekilde müdahale etme yöntemleri anlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, ASFİM'lerde çalışan spor eğitmenlerimize yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Spor merkezlerimize gelen vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, personellerimizin her yönden yeterli seviyede olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASFİM Eğitmenlerine 'Sporcu Sağlığı' Eğitimi - Son Dakika

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