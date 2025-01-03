Asgari Ücret Artışı Yetersiz - Son Dakika
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Asgari Ücret Artışı Yetersiz

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Sert, 2025 asgari ücret artışının geçim şartlarını karşılamadığını belirtti.

03.01.2025 20:01
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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert: "Asgari ücrette refah sağlayabilecek bir artış olmadı"

ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin işveren haricinde kimseyi sevindirmediğini belirterek, "Asgari ücrette emeğin hakkını koruyabilecek, refah sağlayabilecek bir artış olmadı" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, sendika genel merkezinde 2024 yılı çalışma hayatı ve 2025 yılı beklentilerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sert, yeni asgari ücretin işveren hariç kimseyi memnun etmediğini söyleyerek, "22 bin 104 lira, yıllara göre artış oranı kendi içerisinde tutarlı olabilir ancak belirlenen asgari ücret geçim ücreti olarak bu enflasyonist ortamda ne yazık ki dizginlenemeyen fahiş fiyatlar karşısında, bu kadar yüksek ev kiraları, gıda fiyatları karşısında emeğin hakkını koruyabilecek, refah sağlayabilecek bir artış olmadı" dedi.

"İşkollarımızın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini raporlaştırıyoruz"

Asgari ücretteki yüzde 30 artışı 2025 yılı için pek çok parametredeki artışlarla ilgili bir işaret fişeği olarak algıladıklarını dile getiren Sert, "Kamuda çalışan işçileri ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü önümüze gelecek. HAK-İŞ adına KÇP Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. İlk toplantımızı yaptık, işkollarımızın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini raporlaştırıyoruz. Anayasa Mahkemesi, KÇP ile ilgili verdiği kararda 'Bu protokolün toplu sözleşmeler için bağlayıcılığını' kaldırdı. Son gelişmelerden önce işveren kesimi olarak kabul ettiğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının işçi hak ve menfaatleri için KÇP protokolünün üzerinde bir hak ve kazanım öngörebileceklerini, bunun için sendikalar olarak önümüzün açıldığını düşünüyorduk. Artık bu konuda da endişelerimiz var. Protokolün bağlayıcılığı kaldırılınca kimi kurumlarda acaba daha alt seviyede mi toplu sözleşme masaları kurulacak? Yetkili sendikalar ve HAK-İŞ olarak böyle bir duruma asla izin veremeyiz" açıklamasında bulundu.

Sert, yıllardan beri çözümlenemeyen ve kanuni düzenleme gerektiren bazı konularda KÇP masasında çok büyük ve çok ısrarlı bir mücadele vereceklerini kaydetti.

"Tabii ki taleplerimiz olacak, kazanılmış haklarımızı daha da iyileştireceğiz"

Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda çok büyük iki toplu sözleşme masasının tarafı olduklarını dile getiren Sert, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 23 bin işçi adına bu masa kuruldu, ilk görüşmeler tamamlandı. Sağlık Bakanlığında 211 bin işçi adına toplu sözleşme süreci başlamak üzere. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde toplu sözleşme müzakere süreçlerimiz de yine aynı şekilde başlamak üzere. Öz-Sağlık-İş Sendikası olarak da 225 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi üyemiz adına bu masalara oturuyoruz. Tabii ki taleplerimiz olacak, kazanılmış haklarımızı daha da iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Politika, Sendika, Ekonomi, Yerel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asgari Ücret Artışı Yetersiz - Son Dakika

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