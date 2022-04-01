Aşı için çubukları zamansız kesilen 170 kök üzüm kurudu - Son Dakika
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Aşı için çubukları zamansız kesilen 170 kök üzüm kurudu

01.04.2022 11:07
Aşı için çubukları zamansız kesilen 170 kök üzüm kurudu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, aşılamada kullanmak için çubukları zamansız kesilen üzüm bağındaki 170 kök üzüm kurudu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, aşılamada kullanmak için çubukları zamansız kesilen üzüm bağındaki 170 kök üzüm kurudu.

Günyüzü ilçesi Gümüşkonak mahallesinde İsmail Say'a ait üzüm bağının büyük bölümü kurudu. Kış aylarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından, aşı yapma bahanesiyle kesilen üzüm çubukları, bağdaki 170 kökün kurumasına sebep oldu. İsmail Say, yaptığı açıklamada "Üzüm bağında aşılama yapılırken, verimi yüksek köklerin çubukları kesilerek diğer üzümlerde kullanılıyor. Bu her zaman yapılan bir uygulamadır. Ancak bu çubukların kesim zamanı çok önemlidir. Çubuklar erken kesilirse bu durum üzüm kökünün donarak tamamen kurumasına sebep olur. Çevremizde bağı olan biri veya birileri, aşılama için benim bağımdaki üzümlerden zamansız çubuk kesmişler. Soğuk yüzünden çubukları kesilen üzüm kökleri tamamen kurumuş. Bilinçsizce yapılan bir hareket yüzünden 15 yıllık emeğim boşa gitti. Bağımdaki 300 kökün yaklaşık 170'i kurudu. Bunu yapan kişi veya kişilerin art niyetli olduğunu zannetmiyorum. Bilgisizliğinden dolayı yaptığını düşünüyorum. Ama bu durum bana büyük zarar verdi" dedi. - ESKİŞEHİR

Aşı için çubukları zamansız kesilen 170 kök üzüm kurudu
Aşı için çubukları zamansız kesilen 170 kök üzüm kurudu

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İsmail Say, Gümüşkonak, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşı için çubukları zamansız kesilen 170 kök üzüm kurudu - Son Dakika


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