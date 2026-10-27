ASİD Başkanı Yıldırım, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
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ASİD Başkanı Yıldırım, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısı yaptı

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ASİD Başkanı Yıldırım, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet\'e sahip çıkma çağrısı yaptı
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Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yıldırım, "Cumhuriyetimiz, en büyük değerimizdir" diyerek bu mirasa sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve güçlü bir ülke olarak gelişimini sürdürmesinde Cumhuriyet değerlerinin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimiz, en büyük değerimizdir" dedi.

Cumhuriyetin Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, aziz milletimizin fedakarlığı ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere bırakılmış en kıymetli miraslardan biridir. Bu mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak hepimizin ortak görevidir. Sağlık hizmetlerinin toplumun refahı ve ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemin bilinciyle de sağlık sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte vatandaşlara nitelikli, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Dr. Yıldırım, "Yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Bayramı29 EkimSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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