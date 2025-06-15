Aşık Veysel'in geride bıraktıkları, adına açılan müzede yaşatılacak - Son Dakika
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Aşık Veysel'in geride bıraktıkları, adına açılan müzede yaşatılacak

15.06.2025 20:24
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Aşık Veysel'in geride bıraktıkları, adına açılan müzede yaşatılacak Sivas'ta yapımı tamamlanan Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Aşık Veysel'in geride bıraktıkları, adına açılan müzede yaşatılacak

SİVAS - Sivas'ta yapımı tamamlanan Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi'nin açılışı tören ile yapıldı. Açılış törenine Vali Yılmaz Şimşek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Veysel demek, sevgi demek"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "1894 yılında Şarkışla'nın Sivrialan köyünde dünyaya geldi. 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığından dolayı görme yetisini kaybetti. Sivas'ta düzenlene bir aşıklık festivalinde dönemin Sivas maarif müdürü Ahmet Kutsi Tecer ile tanışması, Veysel'in hayatının dönüm noktası oldu. Veysel'in gözeri kapalıydı ama gönül penceresi tamamen açıktı. Hepinizin bildiği üzere 2023 yılı UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Bizler de Sivas Belediyesi olarak büyük üstadın hem adını hem de miraslarını yaşatmak ve Sivaslılar olarak ona olan vefa borcumuzu ödemek için bu müzemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Veysel demek, sevgi demek. Veysel şiirlerinde birçok değeri ele almıştı. Sevgi bunların en başında geliyordu. Saygı, sabır, sorumluluk, dürüstlük, dostluk, vatanseverlik, dürüstlük, adalet, yardımseverlik. Bu değerler Veysel'in şiirlerinde işlediği en önemli değerlerin başında geliyordu. Veysel; sevginin kaynağının yaradan olduğunu ifade ediyordu" dedi.

"Aşık Veysel, Türk milletinin en önemli değerlerinden bir tanesidir"

Açılışta konuşan BBP lideri Mustafa Destici, "Aşık Veysel Türk aşıklık geleneğinin muhakkak ki en önemli ve en kıymetli temsilcilerinden birisidir. Aşık Veysel; şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası, Şarkışla'mızın, Sivas'ımızın, Türkiye'nin ve Türk milletinin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Kaynağını insan sevgisinden, vatan sevgisinden, millet sevgisinden, ehlibeyt sevgisinden ve Allah sevgisinden alan Aşık Veysel'in eserlerinin aziz milletimiz var oldukça yaşatılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ise, "Bu eseri şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir milletin özü onun türkülerinde, hikayelerinde, sazında ve sözündedir. Kültür sadece geçmişin bir türü değil, geleceğe bırakılan kıymetli bir mirastır. Bu miras bazen taşta ve yapıda somutlaşır bazen de dilden dile gezen ezgilerde kalpten kalbe geçen duygularda yaşanır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesen protokol üyeleri ile vatandaşlar müzeyi gezdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşık Veysel'in geride bıraktıkları, adına açılan müzede yaşatılacak - Son Dakika

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