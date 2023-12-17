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Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kütahya'da anıldı - Son Dakika
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Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kütahya'da anıldı

Halk ozanı ve şair Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Kütahya Ali Güral Lisesi tarafından düzenlenen panel, şiir ve resim sergisi etkinliği ile anıldı. Öğrenciler, Aşık Veysel'i anlattı ve şiirlerini seslendirdi. Aşık Veysel'in resimlerinin yer aldığı sergi ile anma programı sona erdi.

Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kütahya\'da anıldı
17.12.2023 - 22:39,
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Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kütahya'da anıldı

KÜTAHYA - Halk ozanı ve şair Aşık Veysel, vefatının 50. yılı dolayısıyla Kütahya Ali Güral Lisesi tarafından panel, şiir ve resim sergisi etkinliği ile anıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonundaki panelde Ali Güral Lisesi öğrencilerinden Yağız Yazıcı, Zeynep Kanıcı, Ceren Dönmez, Kübra Yiğit, Nisa Nur Takavit, Gül Arslan, Fatma Uçar, Dilara Bali ve Halil Orçun, Aşık Veysel'i anlattı.

Öğrenciler Fatma Doğan, Sueda Irkören, Burak Coşkun, Berkay Işık, Hatice Hilal Aslan, Dilara İrem Şahan, Burcu Erkal, Fatma Uçar, Münire Sarıbektaş, Ceren Şeyma Şafak, Ahmet Efe Seven, Özlem Kara, Taha Ayaz ve İclal Adıyaman, Aşık Veysel'in şiirlerini seslendirdi.

Kütahya Ali Güral Lisesi Müdürü Uğur Mehmet Yücel, vefatının 50. yılı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2023 yılının Aşık Veysel yılı ilan edildiğini ifade etti.

Anma programı, Aşık Veysel'in resimlerinin yer aldığını serginin açılışı ile sona erdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek, Kütahya, Son Dakika

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