Aşkale\'de 2025 Tohumları Toprakla Buluştu

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçiler önümüzdeki senenin tohumlarını toprakla buluşturdu.

Aşkale'de geçimini çiftçilik ile sağlayan bölge halkı, mevsimlerin de iyi gitmesinden dolayı gelecek seneki mahsullerinin ekimini yapmaya başladı.

Zorlu bir yaz sezonundan sonra sonbaharın son güneşli günlerinde sürülen tarlalara tohumlar ekiliyor. Yeniköy Mahallesi'nde ekilen tarlaların gübresi de atıldıktan sonra son olarak tırmık yapılıp 2025 senesi için toprak artık kışa hazır hale getiriliyor. - ERZURUM