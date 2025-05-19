Aşkale\'de Polat Lokanta ve Restaurant Hizmete Açıldı

Aşkale'de işletmeciliğini Harun Polat'ın yaptığı Polat lokanta ve restaurant düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yapılan açılışa Aşkale ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İlçe Başkanı Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, CHP. İlçe Başkanı Celal Top ve vatandaşlar katılım sağladı.

İlçe Müftüsünün yaptığı dua sonrasında kurdele kesimi gerçekleştirildi. - ERZURUM