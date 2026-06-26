Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk\'e duygu dolu veda

Yaklaşık üç yıldır Aşkale Kaymakamı olarak görev yapan ve son yayımlanan atama kararnamesiyle Gaziantep İslahiye Kaymakamlığına atanan Kaymakam Emre Oğuztürk için veda yemeği düzenlendi.

Programa Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail İslam Alparslan, ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede söz alan protokol üyeleri ve mesai arkadaşları, Kaymakam Oğuztürk'ün üç yıllık görev süresi boyunca ilçeye sunduğu hizmetleri ve birlikte yaşadıkları anıları anlatarak kendisine teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı programda zaman zaman katılımcılar duygularına hakim olamadı.

Programın sonunda konuşan Kaymakam Emre Oğuztürk ise Aşkale'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, ilçe halkına ve birlikte görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Görev süresi boyunca istemeden kırdığı veya üzdüğü birileri olduysa helallik isteyen Oğuztürk, "Benim de herkese hakkım helaldir. Aşkale'yi ve Aşkaleli hemşehrilerimi daima sevgi ve özlemle hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Veda programının sonunda ise Gaziantep İslahiye Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Emre Oğuztürk'e, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ile birlikte mesai yaptığı kurum amirleri ve personeller tarafından günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - ERZURUM