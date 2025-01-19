Askere gidecek 21 genç için muhtar program düzenledi

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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi'nde askere gidecek 21 genç için mahalle muhtarlığı ve mahalle halkı tarafından özel bir program düzenlendi.

İnegöl mehter takımının renk kattığı geceye mahalle muhtarları ve İsaören Mahallesi sakinleri katıldı. Gecede İnegöl mehter takımı konseriyle büyük bir coşku yaşattı. Gençlerin askerliğinin hayırlara vesile olması için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Sonrasında geceye katılan bin 500 davetliye yemek ikramı yapıldı.

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbıkçı, "2005 doğumlu evlatlarımıza, bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz asker uğurlama programını düzenlemiş bulunmaktayız. Malum kayıtlarda da bulunur, Çanakkale'de köyümüzden 7 şehit verdik. Bir rivayete göre 77 kişidir. Şu anda da 21 askerimizi uğurlamak üzere bu programı düzenledik. Ben bütün katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Askere gidecek gençler adına açıklama yapan Muzaffer Özcan ise, "Öncelikle bu güzel programda bizi mehter marşıyla şenlendirdiği için muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarımdan sonra tüm köy halkına çünkü aynı ecdadımızı askere yolladıkları gibi dualarla, mevlütlerle bizi bugün yolladılar. Rabbim gidip şehadet şerbetini içmeyi, gazilik şerefine erişmeyi ben ve tüm arkadaşlarıma nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - BURSA