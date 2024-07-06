ASKİ, Vatandaşları Barajlara Girmemeleri Konusunda Uyardı - Son Dakika
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ASKİ, Vatandaşları Barajlara Girmemeleri Konusunda Uyardı

ASKİ, Vatandaşları Barajlara Girmemeleri Konusunda Uyardı

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında barajlara giren vatandaşları aşırı sıcaklardan korumak için uyarıda bulundu. Barajların yüzme alanı olmadığı ve suyu kirletecek faaliyetlerin yasak olduğu vurgulandı.

06.07.2024 11:18  Güncelleme: 11:23
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ASKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında aşırı sıcaklardan bunalan ve serinlemek için barajlara giren vatandaşları uyardı. ASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Risk alarak canınızdan olmayın" uyarısında bulunuldu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'e içme ve kullanma suyu sağlayan baraj havzaları ve barajları besleyen derelerin "özel koruma alanı" statüsünde olduğunu vurgulayarak; suya girmenin, suyu kirletecek faaliyetlerde bulunmanın, bölgede piknik yapmak ve ateş yakmanın tehlikeli ve yasak olduğu uyarısını tekrarladı.

Ankara'ya su temin eden 10 baraj havzasında rutin denetimlerini sürdüren ASKİ ekipleri ve güvenlik güçleri, özellikle yazın "suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu" yönünde anonslarını tekrarlıyor.

"Zemin çamur formunda ve yüzmek için uygun değil"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ASKİ yetkilileri, şunları kaydetti:

"Yaz aylarındayız ve sıcaklardan bunalan vatandaşlarımız, serinlemek amacıyla barajlara giriyor. Can güvenliği açısından barajlar, dereler, göl ve göletlerde yüzmemek büyük önem taşıyor. Buralar kesinlikle yüzme alanı değildir; risk alarak canınızdan olmayın. Yüzeysel akış ile yukarı havzadan baraj gölüne gelen killi ve silitli malzemenin birikimiyle zemin çamur formunda olduğu için bu alanlar yüzmek için uygun alanlar değil. Barajların tek amacı kentimize içme ve kullanma suyu sağlamaktır"

"Piknik yapmak ile ateş yakmak tehlikeli ve yasak"

Baraj bölgelerinde piknik yapmak ve ateş yakmanın da tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatan yetkililer, "özel koruma alanı" kapsamında olan barajların korunması yönünde vatandaşlarımızın da azami gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.

"Derelere çöp atarak su kalitesini bozmayalım"

Baraj havzasını besleyen derelere çöp ve benzeri malzemelerin atılmasının su kaynağının kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini ifade eden yetkililer, şu açıklamada bulundu:

"ASKİ olarak vatandaşlarımızın suyumuzu kirletecek tüm faaliyetlerden özenle kaçınmasını rica ediyoruz. Lütfen derelere çöp atmayalım. ASKİ'nin Ankaralılara sunduğu içme suyunun kaliteli ve güvenli olabilmesi açısından su kaynağının korunması da büyük önem taşıyor. Suyun kaynağında korunması arıtma maliyetlerini de düşürür. Çay alanında piknik yapanlar, suyu kirletiyor ve kirli su, baraj havzasına akıyor. Belediyeler bu alanlardaki çöpleri sürekli toplayarak atık depolama alanlarına gönderiyor ancak gözden kaçanlar ister istemez baraj havzasına taşınır"

Bot ve dron ile havza kontrolü

Baraj bölgelerinde 2016 yılından bu yana 15 boğulma vakası yaşandığını belirten ASKİ yetkilileri, can kayıplarının önüne geçebilmek adına; baraj çevresi ve baraja su sağlayan dere kenarlarına uyarıcı levhalar konulması, arazi şartlarının uygun olduğu yerlere tel çit yapılması, bölgeye araç girişinin engellenmesi, baraj gölü içerisinde botla ya da dron vasıtasıyla havza kontrolünün aralıksız yapılması ve devriye sayısının artırılması gibi bir dizi önlem alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çevre, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASKİ, Vatandaşları Barajlara Girmemeleri Konusunda Uyardı - Son Dakika

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