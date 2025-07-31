Aşkın Sınır Tanımadığı Öykü: Amerikalı Sarah Türkiye\'de Mutluluğu Buldu

Amerikalı genç kız Sarah Carpenter, İznikli Şakirhan Durgut'a olan aşkı için kıtaları aştı. Hollywood filmlerini aratmayan aşk hikayesinde Amerikalı genç kız Sarah Carpenter, kalbini kaptırdığı Türk gencine kavuşmak için binlerce kilometreyi geride bırakıp Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti.

Amerika'da tanışan çift, birbirlerine duydukları sevgiyle kısa sürede yakınlaştı. Sarah Carpenter, ailesini geride bırakarak Türkiye'ye gelerek Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan Şakirhan Durgut'un yanına taşındı.

İznik Belediyesi'nde düzenlenen nikah töreniyle çift dünya evine girdi. Sarah Carpenter, "Amerika'da tanıştık ve daha sonra ailesiyle tanışmak için Türkiye'ye geldim" diyerek duygularını dile getirdi.

Türkiye'ye ve özellikle Türk kültürüne hayran kaldığını belirten Carpenter, aile yapısına, yemek kültürüne ve insanların sıcaklığına duyduğu hayranlık nedeniyle artık hayatını Türkiye'de sürdürmek istediğini ifade etti. - BURSA