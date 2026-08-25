ASKON Erzurum\'dan Malazgirt Zaferi Mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Zaferler Ayı"na vurgu yaparak Sultan Alparslan ve kahraman askerlerini rahmet ve minnetle andı.

Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin ortak hafızasında asırlardır yaşatılan kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunun önemli bir sembolü olduğunu belirten ASKON Başkanı Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Türk ordusunun kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazandığı bir zafer olmanın ötesinde, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açan ve bu toprakları ebedi anayurdumuz haline getiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Şanlı Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılını idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu zaferin ardından milletimiz, asırlar süren var olma mücadelesini dört kıtaya taşıyarak büyük bir imparatorluk kurmuş ve dünya tarihine yeni bir yön vermiştir.

Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca aziz milletimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Malazgirt Zaferi ile başlatılan medeniyet yürüyüşümüzü aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek, karşılaşacağımız tüm zorlukları el birliğiyle aşacağımıza inancım tamdır. Bugün bizlere düşen en önemli vazife, Malazgirt ruhunu diri tutmak; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bağımsızlık tutkumuzun ve kardeşlik bağlarımızın nesiller boyu yaşatılması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin her alanda daha da ilerlemesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünde, bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda ederek bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; bu topraklar üzerinde ebediyete kadar hür yaşayacak olan milletimizin Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum."