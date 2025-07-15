ASKON Başkanı Turan: "'O Gece, Halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir" - Son Dakika
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ASKON Başkanı Turan: "'O Gece, Halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir"

ASKON Başkanı Turan: "\'O Gece, Halkın ve Hakk\'ın gücü tankın gücünü yenmiştir"
15.07.2025 16:31
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, "Milletin Zaferi" temasıyla anılacağını belirterek, "15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun hikayesidir.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, "Milletin Zaferi" temasıyla anılacağını belirterek, "15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun hikayesidir. Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır" dedi.

15 Temmuz'un, milletin çıplak elleriyle darbeler parantezini kapattığı, tuzakları bozduğu, teröristlere geçit vermediği, cesareti ve inancıyla hain planları boşa çıkarttığı kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır"

"15 Temmuz 2016'da milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesi, karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdi. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı milletimizin yazdığı kahramanlık destanı, birliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma konusundaki sarsılmaz irademizi gösterdi. 'milli iradeyi' hiçe sayan gafillerin, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, 'Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır" dedi.

"O gece, Halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir"

15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır. Milletimiz de vatanımızın sahibidir. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, dik ve cesaretli duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz, affettirmeyeceğiz. Herkes bilsin, herkes duysun ki FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir. O gece, halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir. O kanlı gecede hayatlarını feda eden vatandaşlarımızın anısını, Türkiye'nin istiklal ve istikbalini koruyarak onurlandırmaya devam edeceğiz. " dedi.

"Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın ulusal televizyonda yayınlanan çağrısı üzerine halkımız, demokrasisini savunmak için meydanlara çıktı. Milyonlarca vatandaşımız darbeci terör örgütüyle gece boyunca mücadele etti. Milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlatmış ve 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır.

16 Temmuz sabahında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve demokrasisine sahip çıkan milletimizin çabalarıyla hain darbe girişimi bastırıldı ve darbeciler teslim alındı. 15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı korumak için canı pahasına direnen ve darbenin beyin takımı içinde yer alan generali etkisiz hale getiren Şehit Ömer Halisdemir gibi kahramanlar, darbecilere karşı canlarını kurşunlara karşı set oldular.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi Yönetimi olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'ncu yıl dönümünde Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Aziz ve kahraman milletimizi saygıyla selamlıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASKON Başkanı Turan: ''O Gece, Halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir' - Son Dakika

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