ASKON Erzurum Şube Başkanı Turan\'dan kurban bayramı mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Turan, 'Erzurumlu hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Kurban Bayramının tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini dileyen Şube Başkanı Turan, mesajında şunları kaydetti;

"Birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız mübarek Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, bizlere sevdiklerimizle ve ailemizle birlikte olmanın, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ve sosyal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Bayram; kardeşine tebessüm etmeyi sadaka bilen peygamber ahlakının müntesiplerine, yeryüzündeki olanca kötülüğe karşılık, kardeşlik ve muhabbeti bütün aleme yaymak için büyük bir umut ve azimle çalışan iyilik erlerine, alemlerin rabbinden bir hediye ve rahmet vesilesidir.

Ailemizi, büyüklerimizi unutmayarak, bu bayramda da kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir ortam oluşturmalıyız. Yardıma muhtaç olanları gözetmeli ve bir arada olmanın değerini bilmeliyiz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayatımızın her döneminde aynı halis, niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır.

Rabbimizden duamız, bu Kurban Bayramı'nın Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile kılınmasıdır. Gazze olayları hevesimizi kursağımızda bıraktı. Bu Kurban Bayramı'nın vicdansız insanların vicdanının uyanmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, bu vesileyle Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılmaktadır. Bir nevi Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kurban Bayramının Cenabı Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Bu duygu düşüncelerle, Tarih boyunca aynı ortak değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Dünyası'nın Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun." - ERZURUM