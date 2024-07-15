ASO Başkanı Seyit Ardıç: \'15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız\'

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ardıç, 15 Temmuz 2016 tarihinde tek yürek, yekvücut olmuş bir milletin, demokrasisine nasıl sahip çıktığının en somut örneği olduğunu ifade etti.

Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişiminin, Türk milletinin kahramanlığı ile bertaraf edildiğini aktaran Ardıç, "Aziz milletimiz, kendi iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiş, demokrasisine canı pahasına sahip çıkmıştır. Millet ve devletin omuz omuza vererek yazdığı 15 Temmuz Destanı, dünyanın tüm milletlerine de örnek olmuştur. Ülkemizin demokrasisine yapılan alçak saldırıyı da, hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan karşı koyan kahramanlarımızı da unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" açıklamasında bulundu.

"15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız"

Ardıç, ASO olarak her zaman milli iradenin yanında olduklarını belirterek, "Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' sözünü şiar edinerek, milli iradeye sahip çıkmanın ve demokrasimizi ilelebet korumanın sorumluluğunu taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasinin vazgeçilmezliğini bir kez daha vurguladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA