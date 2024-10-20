Muhtar Zafer Sarı, Mezarı Başında Anıldı

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Hatay'da depremde vefat eden muhtar Zafer Sarı'yı arkadaşları Muhtarlar Günü'nde mezarı başında andı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, bazı mahalleler yok olurken o mahallenin muhtarları da hayatlarını kaybetmişti. Yıkımın en çok zarar verdiği mahallelerden biri olan Cebrail Mahallesi'nin muhtar Zafer Sarı, depremde hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinde hayatını kaybeden muhtarı, arkadaşları 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde unutmadı ve mezarı başında andı. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu ve Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, depremde vefat muhtar Sarı'nın mezarını ziyaret etti.

"6 Şubat depreminde kaybettiğimiz ve şehit olan muhtarımızı kabrinde ziyarette bulunduk"

Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, "Burası asri mezarlığı. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz ve şehit olan muhtarımızın kabrine ziyarette bulunduk. Bugün de Muhtarlar Günü olması vesilesiyle buradayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY