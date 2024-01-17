Ege Üniversitesi, Türkiye\'nin ilk astronotunun uzaydaki deneylerine destek veriyor

Ege Üniversitesi (EÜ), uluslararası uzay araştırmaları çalışmalarına destek verirken, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deneyden birinin Ege Üniversitesine ait olduğu belirtildi. Hazırlanan projeyle astronot Gezeravcı, uzayda bitki biyolojisi konusunda çalışmalar yapacak.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasına saatler kalırken, Ege Üniversitesi (EÜ), Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalarla ilgili bir proje üstlendi. Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deneyden biri olan Ege Üniversitesinin bu projesi, Türk Uzay Ajansı tarafından da desteklendi. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, daha önce Ege Üniversitesine gelerek öğretim üyelerinden eğitimler aldığı da ifade edildi.

Proje NASA'dan takip ediliyor

Projenin yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday üstlenirken, araştırmacılar Doç. Dr. Barış Uzilday ve Prof. Dr. İsmail Türkan, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella parvula'nın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması- EXTREMOPHYTE" isimli projeyi beraber yürüttü.

Öte yandan Doç. Dr. Barış Uzilday da, proje için Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Kennedy Uzay Merkezine giderek, uzayda gerçekleştirilecek bitki biyolojisi konusundaki denemelerin hazırlık aşamasını yerinde takip ediyor.

Bitki biyolojisi konusunda uzayda çalışmalar yapılacak

Projeyle, uzayda ve dünya üzerinde yetiştirilen A. thaliana ve S. parvula bitkileri, tuz stresine maruz bırakılarak yeni nesil dizileme yöntemi (RNA-seq) ile transkriptom analizi yapılacak. Bu çalışmayla, mikro yerçekiminde yetişen glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine karşı gösterdikleri fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırılması amaçlıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, "Bu tarihi görevde yer alan, bayrağımızı uzayda gururla dalgalandıracak olan ilk uzay yolcusu astronotlarımızı daha önce üniversitemizde ağırlamıştık. Ülkemizin ilk uzay yolcusu astronotlarımız, fen fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak proje hakkında eğitimler aldı. Ege Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz ve milletimiz için bilimin rehberliğinde var gücümüzle çalışarak üretmeyi ve gelişmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR