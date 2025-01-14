Astsubay Adaylarından Hak Çağrısı

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA)- 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mezuniyetlerine 3 gün kala Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) tarafından izne çıkarılan ve KHK ile hakları iptal edilen 12. Dönem Astasak Taburu öğrencileri, atamalarının yapılmasını istiyor. Piyade Astsubay Çavuş Ufuk Elçi, "FETÖ bağlantılı olanlar varsa yargılansın. Ancak suçsuz, günahsız yere Anadolu'nun bağından çıkıp astsubay olmaya gelen, mahkeme kararları elinde bulunan personelin bir an önce atamalarının yapılması ve geriye dönük özlük haklarının iadesini arz ediyoruz" dedi.

2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği dış kaynaktan muvazzaf astsubaylık sınavını kazanarak "Balıkesir Astasak Taburu'nda" kursiyer olarak eğitime başlayan 12. dönem astsubay adayları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası önce izine çıkartıldı, ardından 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kazanılmış hakları geriye dönük olarak iptal edildi.

12. Dönem kursiyerlerinden Haci Ünal Yıldırım, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce son bulmasını isteyerek şunları söyledi:

"Ben Ünal Yıldırım. 2016 yılında Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu sivil kaynaktan kursiyer olarak kazandık. 2016 yılında eğitime gittik Şubat 19'da. 6 aydan biraz fazla sürecek şekilde eğitimimiz devam etti. İlk 30 günlük intibak süreci devam etti, ardından kısımlar ve takım eğitimleriyle devam etti.

"Hukuksuz bir şekilde haklarımız iptal edildi"

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında biz okuldaydık. Cuma akşamıydı zaten. Ertesi gün geceleyin biz yatıyorduk herhangi bir hareketlilik kalkışma olmadı bizim okulda. Ertesi gün böyle bir olayın yaşandığını öğrendik. Eğitimler kısmen devam etti. Ancak 26 Ağustos 2016'da mezuniyete 3 gün kala, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'ndan (EDOK) gelen bir yazı ile izne çıkarıldık. Daha sonra 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurslarımızın iptal edildiğini öğrendik hukuksuz bir şekilde.

"Hiçbir devlet kurumuna kendimizi ifade edemedik"

Bu süreçte OHAL Komisyonu'na başvuramadık, kendimizi ifade edemedik; hiçbir devlet kurumuna. Anayasa Mahkemesi bizlere yürütmeyi durdurma kararı verdi adil yargılama yönünde. Kazanılmış hakkımız var, suçsuz olduğumuz ve okuldan mezun olduğumuz bir durum var. Biz çok emek verdik. Bütün haklarımız bir gecede 'olmadı, bu sefer olmuyor hayatınıza devam edin' denilerek gönderildik.

12'inci dönem astsubayların temsilcisi Piyade Astsubay Çavuş Ufuk Elçi, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği dış kaynaktan muvazzaf astsubaylık sınavlarında 70 bin kişi arasında ilk bine girerek, Balıkesir Astasak Tabur'unda kurs görmeye hak kazanan vatan evlatlarıyız. Kursumuz 20 Şubat 2016 tarihinde başlamış ve 30 Ağustos 2016 tarihinde yasal olarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ancak 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan OHAL süreci boyunca atamalarımız 29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 675 sayılı KHK'nın 6. maddesiyle geriye dönük olarak iptal edilmiştir.

Bu süreçte bin kişilik muvazzaf astsubaylık taburu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiçbir soruşturma veya araştırma yapılmadan ilişiği kesildi. Bu süreç bizleri ve ailelerimizi derinden üzmüştür. Telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmıştır. İhraç edilen personel olmamamıza rağmen, sanki ihraç edilmiş gibi FETÖ terör örgütü ve diğer yapı ve oluşumlar ile bağlantımız varmış gibi dostumuz, akrabamız ve çevremize bu lanse edilmiştir. Altını çiziyoruz, biz ihraç edilmedik ve kesinlikle askeri öğrenci değiliz. Sadece o döneme denk gelen mağdur olmuş vatan evlatlarıyız.

Yıllar süren hak ve hukuk mücadelemiz sonucu Anayasa Mahkemesi'nden adil yargılanma hakkı ihlali almış bulunmaktayız. Bu kararı, idari mahkemelerine taşıdığımızda, idare mahkemeleri 'karar verilmesine yer olmadığından' dosyaları Milli Savunma Bakanlığı'na veya OHAL Komisyonu'na sevk edilmesini uygun görmüştür. Şu anda 100 civarında davamız mevcut ve yaklaşık 50-60 tane kesinleşmiş karar vardır. Ancak Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nü aradığımızda ise 'Çocuklar kurumumuzda böyle bir kurum komisyon yoktur. Kurmaya da yetkimiz yoktur' şeklinde yanıtlar alıyoruz. Bu yanıtlar, CİMER üzerinden gönderilen dilekçelerde aynı şekilde dönüş yapılmıştır.

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sesleniyoruz"

Buradan Sayın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sesleniyoruz. Sayın Bakan, 12. Dönem Astsubaylardan FETÖ bağlantılı olanlar varsa yargılansın. Altını çizerek söylüyoruz, yargılansın. Ancak suçsuz, günahsız yere Anadolu'nun bağından çıkıp astsubay olmaya gelen, mahkeme kararları elinde bulunan personelin bir an önce atamalarının yapılması ve geriye dönük özlük haklarının iadesini arz ediyoruz."