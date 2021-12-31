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ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

31.12.2021 16:59
ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinde yeni birimlerin faaliyete geçme süreçleri devam ederken üniversite bünyesinde kurulan 45.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinde yeni birimlerin faaliyete geçme süreçleri devam ederken üniversite bünyesinde kurulan 45. araştırma merkezi olan Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA-DAKAM) hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Üniversite ve belediye iş birliğiyle kurulan bölgedeki ilk ve tek araştırma merkezi olan ATA-DAKAM'ın, Erzurum Kalesi önünde yer alan hizmet binasının açılışına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATA-DAKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde tasarımdan planlamaya, ekonomiden istihdama, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa gibi farklı konularda kentlerde yaşanan çok boyutlu sorun ve problemlerin tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesini amaç edinen ATA-DAKAM'da çalıştay, seminer, yarışma ve sergi gibi akademik faaliyetlerin yanında projecilik ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.

"Çalışmalar, Topluma Katkı İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşti"

Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren ATA-DAKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz, bütün dünyanın kabul ettiği ortak hedefler olan yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerin ve mekanların inşasında nitelikli ve kimlikli projeler oluşturmayı ilke edinen ATA-DAKAM'da bugüne kadar tarihi yapıların restorasyonundan, kamu ve eğitim binası tasarımına, sosyal-kültürel ve ticari yapıların tasarımından kentsel dönüşüm süreçlerine kadar çeşitli proje çalışmalarının yapıldığını belirterek, bu çalışmalarda üniversitenin en temel misyonlarından biri olan topluma katkı ilkesi doğrultusunda kamu yararını düşünen ve kamu bütçesini israf etmeyen bir tutum içinde olduklarını aktardı. Kazaz, her şartta kendilerini destekleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibi ile merkez binasının üniversiteye tahsisi hususunda yardımcı olan Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: "Üniversite-Belediye İş Birliğiyle Bölgede Kurulan İlk ve Tek Araştırma Merkezi"

ATA-DAKAM'ın üniversite-belediye iş birliğiyle bölgede kurulan ilk ve tek araştırma merkezi olmasının Atatürk Üniversitesi için memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde bulunan alanında uzman mimarlar, şehir plancıları, mühendisler, ekonomistler vb. birçok araştırmacının bilgi ve deneyimlerinin belediye iş birliğiyle Erzurum'a aktarılmasının merkezin öncelikli hedefi olduğunu söyledi.

Çomaklı: "Merkez faaliyetlerinde sadece Erzurum'la sınırlı kalmayıp Doğu Anadolu Bölgesinin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliğinin korunarak kentin ekonomisine kazandırılması, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarının planlanması, kentteki sorunlu alanlara yönelik projelerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemizin topluma katkı politikasının gerçekleştirilmesinde ve üniversite-kamu iş birliğinin sağlanmasında önemli bir adım atılmıştır. Kentimize ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen: "Birçok Soruna Çözüm Önerisi Sunacak"

Bu ve benzeri projelerin sayısını artırmak, kazanılan tecrübelerin paylaşılması ile etkin, çözüm odaklı sonuçlar elde etmek adına Atatürk Üniversitesi ile yeni bir projeye daha imza attıklarını vurgulayan Mehmet Sekmen ise, DAKAM'ın Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde yapı ölçeğinden kentsel tasarıma, bölge planlama ölçeğinden bilimsel araştırmalara, ekonomiden üretime, sanayiden planlamaya, eğitimden sağlığa varıncaya kadar birçok alanda şehirlerde yaşanan kentsel sorunlara çözüm merkezi olmak amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Vali Memiş: "Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunu Korumak Oldukça Önemli"

ATA-DAKAM'ın Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm şehre hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Okay Memiş, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan Erzurum'un arka planda kalmış güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılması ve var olan değerleri koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması adına önemli bir araştırma merkezinin kurulduğunu vurgulayarak, bu tarz birimlerin kurumlar tarafından desteklenmesi gerektiğinden bahsetti.

Açılış töreni; konukların hizmet binasını ziyareti ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz'ın plan ve projeler hakkında gerçekleştirdiği sunum ile devam etti. - ERZURUM

ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı
ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı
ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı
ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika


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