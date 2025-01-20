Ata Yadigarı Traktör, Aile Geleneği - Son Dakika
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Ata Yadigarı Traktör, Aile Geleneği

Ata Yadigarı Traktör, Aile Geleneği

Mehmet Cemal Şengün, 66 yıllık traktörünü aile mirası olarak saklıyor ve oğluna bırakmak istiyor.

20.01.2025 09:46
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Cemal Şengün, sahip olduğu ekonomik imkanlara rağmen 1959 model traktörü kullanıyor. Kullandığı traktörün dedesinden babasına babasından da kendisine miras kaldığını belirten Şengün, gözü gibi baktığı ata yadigarı makinayı oğluna miras bırakmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Büyük Menderes Ovası'nda Şengün Ailesi olarak asırlardır çiftçilik yaparak ekmeklerini kazandıklarını belirten Mehmet Cemal Şengün, yaklaşık 66 yıl önce piyasaya sürülen ve yarım asırdan fazla süredir tarım işlerinde kullandıkları traktörün halen faal olarak işlevini sürdürdüğünü belirtti. Her ne kadar traktör kendisinden yaşlı olsa da bu traktör sayesinde çocukluk hatıralarını taptaze tuttuğunu belirten Şengün, 66 yıllık traktörün ekonomik değerinden ziyade manevi değeri nedeniyle satmaya veya emekliye ayırmaya kıyamadığını söyledi.

Boydere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Cemal Şengün, "Bu traktör 1959 yılında üretilip piyasaya sürülmüş. Adını taşıdığım Dedem Mehmet Cemal Şengün, bu traktörle tarım yapmış. Dedem vefat edince traktör babam Halil İbrahim Şengün'e miras kaldı. Babam da dedemin hatırasına sahip çıkıp traktörü satmadı. Babamdan bana miras kaldı. Artık ben de yaşlandım. Ben de oğluma miras bırakmak istiyorum. Bu durum ekonomik nedenlerden dolayı değil. Ata yadigarı olarak gördüğümüz için. Başka araçlarımız var. Ancak bu traktöre bakışımız diğer araçlardan farklı. Bu nedenle traktörü satmayı hiç düşünmedik. Çünkü ata yadigarı satılmaz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Koçarlı, Tarım, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ata Yadigarı Traktör, Aile Geleneği - Son Dakika

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