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Atakum Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlara Yılbaşı Programında Seslendi - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlara Yılbaşı Programında Seslendi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Engelsiz Yaşam Park'ta düzenlenen yılbaşı programında engelli vatandaşlara seslendi. Programda boccia sporuna katkılarıyla tanınan Milli Sporcu Salim Yalçınkaya'nın isminin verildiği salonun açılışını yapan Başkan Deveci, engellerin aşılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlara Yılbaşı Programında Seslendi
02.01.2024 - 17:47,
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Engelsiz Yaşam Park'ta düzenlenen yılbaşı programına katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu ülke ve çocuklar için kim elini taşın altına koyuyorsa; onu fark edin" dedi. Başkan Deveci, programda boccia sporuna önemli katkılarıyla tanınan ve temmuz ayında vefat eden Milli Sporcu Salim Yalçınkaya'nın isminin verildiği salonun açılışını yaptı.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde engelli vatandaşlara yönelik 2024'e merhaba partisi düzenlendi. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Engelsiz Yaşam Park'ta gerçekleştirilen yılbaşı programına katılan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, engelli vatandaşların yeni yıl heyecanını paylaştı. Dans edip türküler söyleyen vatandaşlara eşlik eden Başkan Deveci, engellerin aşılması için 2024'te de çalışmalarına aralıksız devam edeceğini sözünü verdi.

BOCCİA ŞAMPİYONUNUN İSMİ VERİLDİ

Boccia sporu antrenmanlarında kullanılmak üzere Engelsiz Yaşam Park'ın bahçesinde bulunan salona 2015 Boccia Türkiye şampiyonu Salim Yalçınkaya'nın ismi verildi. Başkan Deveci, Atakum Belediyespor'un Boccia takımına uzun yıllar önemli katkılarda bulunan ve temmuz ayında hayata veda eden milli sporcunun isminin yer aldığı tabelayı alkışlar arasında astı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Başkan Deveci, programda şöyle konuştu:

"Hepiniz arkadaşım, kardeşim ve dostumsunuz. Daha iyi şartlarda ve koşullarda yaşadığımız, bir yeni yıl diliyorum. Atakum Belediyesi olarak biz sizin hayatınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Her zaman yanınızdayız. Yüreğinizdeyiz, kalbinizdeyiz; bunu biliyorsunuz. Birlikte hayatınızı el birliğinde kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl daha da iyi olacak. Birbirimizi yakından takip ediyor ve izliyor olacağız. Söylenecek çok şey var. Kadınlarımız, annelerimiz sizin sorumluluklarınız bir o kadar artıyor. Sizi görmeyeni, hissetmeyeni, fark etmeyeni siz de artık yavaş yavaş fark edin. Bu ülke, bu çocuklar bizim. Bu ülke ve bu çocuklar için kim taşın altına elini koyuyorsa; onu izleyin, takip edin ve farkında olun. Ben sizin yanındayım. Her birinize ayrı ayrı sağlık diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Atakum Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlara Yılbaşı Programında Seslendi - Son Dakika


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