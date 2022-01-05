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Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü - Son Dakika

Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü

05.01.2022 17:14
Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi, 2021 yılında 14 mahallede gezici mağaza açtı, 2 bin 740 vatandaşa giyim eşyası ulaştırdı, 115 ailenin ev eşyası ihtiyacına yanıt verdi ve afetzedelere de yardım tırları gönderdi.

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi, 2021 yılında 14 mahallede gezici mağaza açtı, 2 bin 740 vatandaşa giyim eşyası ulaştırdı, 115 ailenin ev eşyası ihtiyacına yanıt verdi ve afetzedelere de yardım tırları gönderdi.

2021'de kentteki ihtiyaç sahiplerine binlerce gıda kolisi dağıtan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 14 mahallede gezici mağaza açtı, 2 bin 740 vatandaşa giyim eşyası ulaştırdı, 115 ailenin ev eşyası ihtiyacına yanıt veren Paylaşım Merkezi; Antalya, Muğla ve Sinop'ta meydana gelen afetlerin ardından afetzedelere de yardım eli uzatarak dayanışmayı büyüttü.

Her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak dayanışmayı büyüttüğü Paylaşım Merkezi (PAYMER), 2021 yılında da Atakum ve Türkiye'nin birçok noktasına iyilik elini uzattı. Paylaşım Merkezi, yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olarak Atakum dayanışmasını dört bir yana yaydı. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 2021 yılında Samsunlu 506 yardımseverden giyim ürünleri, mobilya ve ev eşyaları içeren bağışlar aldı. Yardımseverlerin bağışladığı kıyafetleri tasnif ederek yeniden kullanıma sunan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, kentin 14 ayrı mahallesinde gezici mağaza açtı. Ağırlıklı olarak kırsal mahallelerden açılan gezici mağazalar aracılığıyla Paylaşım Merkezi'nin dağıtım noktasına ulaşamayan Atakumlular da ihtiyaçlarını bu mağazalardan giderebildi. Paylaşım Merkezi aracılığıyla 2021 yılında gezici mağazalar haricinde 2 bin 740 vatandaşa yaş, cinsiyet, beden gibi özelliklere göre kullanıma hazır hale getirilen giyim eşyası desteği yapıldı. Yardımseverlerin bağışlamak istedikleri kullanılabilir durumdaki mobilya ve ev eşyalarını adreslerinden teslim alan Paylaşım Merkezi, 2021 yılında ihtiyaç sahibi 115 aileye ev eşyası ulaştırdı. Merkez aynı zamanda Hatay, Erzurum, Kars ve Ağrı'da bulunan köy okullarındaki öğrencilere de kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

Paylaşım Merkezi, 2021'de de Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşanan afetlerin ardından zor durumda kalan vatandaşlara da yardım eli uzattı. Atakum Belediyesi'nin afetzedeler için düzenlediği yardım kampanyalarına Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin çağrılarıyla yapılan dayanışma bağışları, Paylaşım Merkezi ekiplerince afet bölgelerine ulaştırıldı. Ağustos ayında Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok noktada yaşanan yangın felaketi sonrası Atakum Belediyesi, paydaşları ile güç birliği yaptı. İçerisinde su, hayvan yemi, hijyenik malzeme, konserve, ilaç, iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, ev tekstil, kuru gıda, mutfak gereçleri, fenerler için pil, yanmaz eldiven, taşınabilir şarj aleti, çocuk bezi, kıyafet, oyuncak gibi ihtiyaç malzemelerinin olduğu 2 TIR, afet bölgelerine gönderildi. Yine Ağustos ayında Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde ise Atakum Belediyesi afetzedelere acil destek götürdü. Su, kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemesi, kıyafet, köpek ve kedi maması, bebek bezi, tüp, kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı ve ekmeğin yer aldığı destek TIR'ları sel felaketinin en yoğun etkilediği Sinop'un Ayancık ilçesine ulaştırıldı.

Mutluluğa destek

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, başta evlilik hayali kuran ihtiyaç sahibi gençlere destek olmak amacıyla içerisinde gelinlik, damatlık, kına elbisesi, nişanlık, sünnet kıyafeti, abiye kıyafet ile düğün törenlerinde kullanılacak eşyalardan oluşan konsept mağazasını hizmete açtı. Mağaza sayesinde evlenecek çiftler ihtiyaçlarını karşılarken, Atakum Belediyesi çiftlerin mutlu günlerinde yanında oldu. - SAMSUN

Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü
Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü
Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü
Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü
Atakum Belediyesi 2021'de dayanışmayı büyüttü

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Türkiye, Antalya, Sinop, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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