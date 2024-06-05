Atakum Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde Bayram Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde Bayram Hazırlıkları Tamamlandı

Atakum Belediyesi, İncesu Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim yerindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri vatandaşlarla hayvan besicilerini buluşturan pazarda kontrollerini sürdürüyor.

05.06.2024 20:53
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SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi kurban satış ve kesim yerinde bayram hazırlıkları tamamlandı.

Atakum Belediyesi, İncesu Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim yerindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri vatandaşlarla hayvan besicilerini buluşturan pazarda kontrollerini sürdürüyor.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, yerli besicilerin canlı hayvan pazarına getirdiği küçükbaş ve büyükbaş hayvanları satın alabileceği alanda hayvanların sağlık kontrolleri, belediyenin veteriner hekimleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Belediye tarafından Atakum Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yeri'ne ulaşmak isteyen vatandaşların, Samsun- Bafra karayolu üzerinde bulunan KYK Turgut Özal Öğrenci Yurdu'ndan sola döndüklerinde yönlendirme tabelalarını takip ederek, yaklaşık 4 kilometre sonra alana ulaşabilecekleri duyuruldu.

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban alabilirler"

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Ali Kılıç, çalışma hakkında bilgi vererek, "Satış alanına gelen hayvanların, kontrollerini yaptık. Kimlik bilgilerinin, aşılarının, veteriner sağlık raporunun, pasaport ve nakil belgelerinin tam olduğunu tespit ettik. Hayvanların sağlık açısından herhangi bir sakıncası yok ve vatandaşlarımız, buraya gelip gönül rahatlığıyla kurbanlık alıp kestirebilir. Kesim öncesi kontrollerimiz periyodik olarak devam edecektir" diye konuştu.

Bayram boyunca açık olacak

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş, vatandaşların kurban ibadetlerini en sağlıklı şekilde yerine getirmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak, kurban satış ve kesim alanımızı kontrole geldik. Kurban Bayramı boyunca kurban pazarı açık olacak. Gerekli kontrollerin hepsi veteriner hekimimiz tarafından yapıldı. Hayvanların hiçbirisinde sorun olmadığı, tespit edildi. Herkese iyi bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi'ne teşekkür

Besici Mahmut Altunbaş, hayvanların Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndan pazara getirildiğini belirterek, desteğinden dolayı Atakum Belediyesi'ne teşekkür etti. Altuntaş, "Pazarda, şu anda 90 tane küçükbaş ve 6 tane büyükbaş hayvanım var. Atakum Belediyesi, bize çok büyük destek veriyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizim kalma yerimizden tutun da, hayvanların su ihtiyaçlarına kadar her şeyi karşılıyorlar. Onlar için, ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Hem fiyatı uygun hem de güler yüzlü hizmet almak isteyen kişilerin, tercih etmesini isteriz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde Bayram Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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