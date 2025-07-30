Atakum Belediyesi\'nden YKS Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışma Hizmeti

Samsun'un Atakum Belediyesi, YKS'ye giren gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirmek için tercih danışma hizmeti sunuyor.

Atakum Belediyesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlere 'Hayalinize giden yolda yanındayız' mottosuyla tercih danışma hizmeti sunuyor. Gençler, aldıkları puan ve başarı sıralarına göre, en doğru seçimi yapmak için Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde rehber öğretmenlerle bir araya geliyor. Ücretsiz sunulan hizmette, öğrencilerin puanlarına uygun üniversiteler ve bölümler detaylı şekilde anlatılıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen gençlerin, belediyenin internet adresinden randevu oluşturması gerekiyor.

Adaylar, tercih danışmanlığı hizmetinden 8 Ağustos Cuma gününe kadar 09.00-16.30 saatleri arasında yararlanabilecek. - SAMSUN