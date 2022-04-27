Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden Bayram Dayanışması - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden Bayram Dayanışması

27.04.2022 12:38

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağı bayramlık hazırlıklarını tamamladı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağı bayramlık hazırlıklarını tamamladı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı dayanışma kolilerinin ardından PAYMER mağazasını Ramazan Bayramı'na hazırladı.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan PAYMER'in her yaştan, cinsiyetten ve bedenden bayramlıkların özenle düzenlenip sergilendiği mağazası kapılarını açtı.

PAYMER'DEN YOĞUN MESAİ

PAYMER'in Ramazan Bayramı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren PAYMER Sorumlusu Süleyman Kurt, "Bu Ramazan ayında da Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) olarak evlere dayanışmayı taşıdık. PAYMER personeli bayram nedeniyle yoğun tempoda çalışarak mağazamızı bayrama hazırladı. İhtiyaç sahibi komşularımızı mağazamızda ağırlamaya ve bayramlıklarını ulaştırmaya başladık. Her yaştan, cinsiyetten ve bedenden kıyafetin yer aldığı mağazamıza Atakumluları bekliyoruz. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden Bayram Dayanışması
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden Bayram Dayanışması
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden Bayram Dayanışması
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden Bayram Dayanışması

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Kaynak: ANKA

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