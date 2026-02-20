Atakum Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Parkı\'nda ücretsiz iftar hizmeti

Samsun'un Atakum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği hizmeti başlatırken, ihtiyaç sahibi ailelere de iftar yemeklerini ulaştırıyor.

Atakum Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir Parkı Tesisinde ücretsiz iftar hizmeti vermeye başladı. İlk iftar gününde vatandaşlar Türkiş bölgesindeki tesiste bir araya gelerek oruçlarını açtı. Belediye ayrıca ihtiyaç sahibi 100 aileye iftar yemeği ulaştırdı ve mobil aşevi aracılığıyla çorba ikramında bulundu. Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından hazırlanan iftar menüsü vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ramazan dayanışmasının önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayının bereketini ve huzurunu iftar sofralarımızda hemşehrilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Evde Destek Birimimiz ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ulaştırmayı sürdürecek. Mobil Aşevimiz de Atakum'un çeşitli noktalarında hizmet sunmaya devam edecek. Ramazan ayı tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

İftara katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, hizmetin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayımız mübarek olsun. İftara yetişemeyen, hastası olan ya da çeşitli sebeplerle evinde yemek hazırlayamayan vatandaşlarımız için tesisimizde iftar soframız hazır. Burada günlük 400 ila 600 kişiyi ağırlıyoruz. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Ayrıca kent lokantalarımızda pişen sıcak yemekleri, Zabıta Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardım ekiplerimiz aracılığıyla 100 aileye ulaştırıyoruz. Yaşlı, kimsesiz ve sağlık sorunu olan vatandaşlarımıza evde destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Yıldız, yoğunluk olması durumunda Kent Lokantası'nın da hizmet vereceğini belirterek, evinde yemek ihtiyacı olan vatandaşların kendilerine ulaşması durumunda gerekli olan tüm desteği sağlayacaklarını da sözlerine ekledi. - SAMSUN