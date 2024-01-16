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Atakum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yardım Ediyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yardım Ediyor

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 15 ton mama desteği verildi, 3 bin 572 yaralı hayvana yardım edildi. Ayrıca, 25 mamamatik ve 85 mama kabının bakımları düzenli olarak yapılıyor. Dijital mama haritası sayesinde hayvanseverler de beslenme noktalarına ulaşabiliyor.

16.01.2024 - 17:36,  Güncelleme: 17:37
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Atakum Belediyesi ekipleri, 4,5 yıldır sokakta yaşayan canlıların beslenme, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Canlıları Ekibi, bugüne kadar patili dostlara 15 ton mama desteği verdi. 3 bin 572 yaralı sokak hayvanının yardımına koştu. Gelen ihbarlar sonucu 14 bin 296 soruna müdahale edildi. 336 patilinin de sahipli hayvan kaydı yapıldı.

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yerleştirdiği 25 tane mamamatik ve 85 mama kabının bakımlarını düzenli yapmaya devam ediyor. Duyarlı Atakumluların bildirimleri sonucunda yaralı sokak hayvanların yardımına koşan ekip, yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı hayvanı Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne teslim ederek prosedürü tamamlıyor.

DİJİTAL MAMA HARİTASI

Atakum Belediyesi tarafından oluşturulan ve kentteki mama odaklarını gösteren dijital harita sayesinde hayvanseverler de kentte yaşayan patili dostların beslenmelerine katkıda bulunuyor. Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google haritalar üzerinde oluşturulan 'Can Dostlar için Beslenme Noktaları' isimli haritaya, internete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan 'bit.ly/atakumcandostlar' bağlantısına tıklanarak ulaşılıyor.

KANATLI HAYVANLARA AŞI

Kırsal mahallelerde tarım ve hayavancılığa önemli destekler sağlayan Atakum Belediyesi, tavuk, ördek, kaz, hindi gibi kümes hayvanlarını veba, kıran gibi hastalıklara karşı aşı uygulamaları da gerçekleştirdi. Aşılamalar sayesinde kümes hayvanlarının sağlıkları korunurken hem doğal gıdaya erişim hem de üreticinin bütçesine de katkı sağlandı.

Atakum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yardım Ediyor
Kaynak: ANKA
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