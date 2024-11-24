Atakum\'da Tarih ve Turizm Sempozyumu Gerçekleştirildi

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Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Atakum'un Tarihi Geçmişi ve Turizme Katkıları' konulu sempozyumda Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ve alanında uzman isimleri, kentin tarihi dokusunu ve turizm özelliklerini masaya yatırdı.

Atakum Belediyesi, Türkiye'nin önemli bilim insanlarını ve alanında uzman isimleri 'Atakum'un Tarihi Geçmişi ve Turizme Katkıları' konulu sempozyumda Ata Sahne'de buluşturdu. Atakum Kent Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda, kentin tarihi ve turizm özellikleri değerlendirildi. Programda Atakum Belediyesi Turizm Eylem Planı sunuldu.

"Atakum, kültür ve medeniyet şehri"

Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Atakum, milattan önce 6. yüzyıldan bu yana devam eden bir kültür ve medeniyet şehri. Miletos, Amisos, Selçuklular, Osmanlılar ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hüküm sürdüğü bir medeniyet. Kent tarihi ve turizmi, yurt içinden ve yurt dışından gelen halkımızın ziyaretleri ile gelişebilen bir sektör. Bu sektörün gelişebilmesi için tarihi geçmişinizin, sporunuzun, konaklamanızın, turizm yatırımlarınızın ve tarihi belgeleyen eserlerinizin olması lazım. Sağlık, kongre, tatil, doğa ve spor turizmi gibi birçok noktada turizm ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Biz bugün bu noktada, hem Atakum'un derin tarihini inceleyebilecek, hem de önümüzdeki süreci oluşturabileceğimiz turizm açısından donanımlı, kendilerini Türkiye ve dünya çapında ispatlamış değerli hocalarımızı Atakum'a davet ettik. Atakum Belediyesi'nin vizyonu ve misyonu bundan sonra turizm, spor, dinlence şehri olacak ama bir sanayi şehri olmayacak. Bir sanayi altyapısıyla Atakum'u kirletmemek üzere güzel bir şehir ve güzel bir Atakum oluşturacağız. Adı üzerinde Atakum, Ata hediyesidir. Bunun kıymetini bilerek, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kentin turizme katkıları anlatıldı

Üç oturumdan oluşan sempozyumun ilk bölümü 'Arkeoloji' başlığı altında, Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy başkanlığında gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) Doç. Dr. Atila Türker, Arş. Gör. Dr. Michael Deniz Yılmaz ve Arş. Gör. Dr. Ali Emre İşlek Atakum'un tarihi ve arkeolojik özelliklerini değerlendirdi.

İkinci oturum kentleşme, kent hukuku ve çevre bilimleri alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan ünlü bilim insanı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yönetildi. 'Kent ve Turizm' başlığıyla düzenlenen oturumda OMÜ Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Mutlu Kaya, Doç. Dr. Yasin Keleş ile Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş katılımcılara Atakum'un turizm potansiyelini ve kent turizmini geliştirecek çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Üçüncü oturum, kentleşme ve çevre alanlarında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ahmet Mutlu yönetiminde gerçekleştirildi. Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tuncer, Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Saffet Atik ile Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu (KATAP) Başkanı Şeref Aydın oturumda 'Kent Kültürü ve Kültürel Miras' başlığı altında değerli bilgiler paylaştı. - SAMSUN