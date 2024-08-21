Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor

Ataşehir Belediyesi\'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor

Ataşehir Belediyesi'nin, farklı müzik türlerinin ritimlerini parklara taşıdığı "Parkta Müzik Var" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor.

21.08.2024 13:26  Güncelleme: 13:33
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Ataşehir Belediyesi'nin, farklı müzik türlerinin ritimlerini parklara taşıdığı "Parkta Müzik Var" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan "Parkta Müzik Var" etkinlikleri müzikseverlere unutulmaz eğlenceli anlar yaşatıyor.

"Parklarda Müzik Var" etkinlikleri Ataşehir'in parklarında coşkuyla gerçekleşiyor. Pop müzikten türkülere, caz müzikten 80'lere kadar farklı müzik türlerini Ataşehir'in parklarına taşıyan etkinliklere Ataşehirliler büyük ilgi gösteriyor. Mevlana Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı'nda gerçekleşen son etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katılım sağladı. Vatandaşlarla her fırsatta görüşmeyi ve taleplerini dinlemeyi amaç edinen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, müzik etkinliğinde Ataşehirlilerle keyifli zaman geçirdi. Halay ve horon eşliğinde coşkuyla gerçekleşen etkinlikte Ataşehirliler eşsiz anlar yaşadı. Başkan Adıgüzel de bu keyifli dakikalara eşlik ederek, vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Başkan Adıgüzel, vatandaşlara bir arada

Başkan Adıgüzel, vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük keyif aldığını belirterek şu sözleri ifade etti: "Müzik ve sohbet eşliğinde her yaştan vatandaşımızla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sizlerle her fırsatta bir araya geliyorum, çünkü sizlerin fikirleri doğrultusunda daha güzel bir Ataşehir'i hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Sizler bizleri sorunlara çözüm üretelim diye bu konuma getirdiniz. Bizim de görevimiz ilk gün söylediğim gibi sorunları çözmek için çok çalışmak. Kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve burada emek veren sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Ataşehirimizde birlikteliğin, kardeşliğin en güzel örneklerini yaşıyoruz"

Başkan Adıgüzel konuşmasının devamında, "Sanatçılarımız parklarımızdaki müzik etkinliği ile bizleri Anadolu'nun bir köşesinden diğer köşesine götürdüler. Bizim ülkemiz gökkuşağı gibi farklı renkleri olan çok güzel bir ülke. Karadeniz'de horonuyla, doğuda halayıyla Ege'de zeybeğiyle çok güzel bir ülkemiz var. Bu farklılarımızı bir potada eriterek çok daha güçlü olacağız. Ataşehirimizde bu birlikteliğin kardeşliğin dostluğun en güzel örneklerinden birini sergileyen ilçelerimizden birisi. Hepinize bu birlikteliğe, bu huzurlu ortama katkı sağladığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Amacımız Ataşehir'deki her vatandaşımızın evini sağlamlaştırmak"

Ataşehir'deki imar konusuna da değinen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Muhtarlarımızla birlikte her hafta mahallelerimizdeki imar meselesini konuşuyoruz. Hem yargı sürecini hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlama sürecini takip ediyoruz. Amacımız Ataşehir'deki her vatandaşımızın evini sağlamlaştırmak. Her vatandaşımızın başını sokacağı sağlam dayanıklı bir evinin olması için kentsel dönüşüm sürecini başlatacağız. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Parklarda Müzik Var" etkinlikleri, 29 Ağustos Perşembe günü son programını gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nin 'Parkta Müzik Var' etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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