Atasem Kursiyerlerinden, Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Atasem Kursiyerlerinden, Yıl Sonu Sergisi

20.05.2022 13:19
Atasem Kursiyerlerinden, Yıl Sonu Sergisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri'nde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler 23 Mayıs Pazartesi günü 15’inci yıl sonu sergisinde Antalyalıların beğenisine sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri'nde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler 23 Mayıs Pazartesi günü 15'inci yıl sonu sergisinde Antalyalıların beğenisine sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği çerçevesinde Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri farklı alan ve branşlarda Antalyalılara hizmetini sürdürüyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ATASEM'in Antalya ve ilçelerdeki 30 kurs merkezinde 224 branşta açılan 897 kursta 15 bin 257 kursiyer eğitim aldı. ATASEM kursiyerleri yıl boyunca aldıkları eğitim sonrasında yaptıkları çalışmalar 15'inci yıl sonu sergisinde Antalyalıların beğenisine sunacak. ATASEM 15. yıl sonu sergisi 23 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Cam Piramit Sergi Salonunda açılacak.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENECEK

ATASEM kursiyerleri yıl boyunca özenle hazırladıkları resim, kösele çanta, kumaş boyama, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları hazırlama ve seramik biçimlendirme çalışmalarını sergileyecek. Kursiyerler ayrıca çeyiz odası, giyim, takı yapımı, örgü, hat sanatı, ebru sanatı, ipek koza, keçe yapımı, turistlik ve hediyelik eşya yapımı birbirinden farklı branşlarda hazırladıkları ürünler ile Antalyalıların beğenisine sunacak. ATASEM'in 30 kurs merkezindeki el emeği ürünlerin sergileneceği yılsonu sergisi 23-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide kursiyerler dans gösterileri, Türk Halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, bağlama, gitar, piyano dinletileri sunacak.

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Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, Antalya, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atasem Kursiyerlerinden, Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika


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