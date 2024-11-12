Atatürk, 10 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen'de özel bir hologram gösterisiyle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 10 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen'de özel bir hologram gösterisiyle anıldı

Atatürk, 10 Kasım\'da İstanbul Sabiha Gökçen\'de özel bir hologram gösterisiyle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda özel bir törenle anıldı.

12.11.2024 14:26
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda özel bir törenle anıldı. Duygusal anlara sahne olan törende Atatürk'ün kendi sesinden bir hologram gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da özel bir anma töreni düzenlendi. Saat 08.50'de Sabiha Gökçen terminalinin asma katından Atatürk'ün Nutuk konuşması 3 boyutlu hologram tekniğiyle canlandırıldı. Büyük önderin kendi sesi ve görüntüsünün yer aldığı 3 dakikalık gösteri, okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcuya duygu dolu anlar yaşattı. Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye o anlarda herkes alkışla destek verdi. Tören; Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Hüzün ve minnet duygularımızın iç içe geçtiği bugünde, milletçe daima kalbimizde yaşattığımız Atatürk'ü kendi sesi ve görüntüsüyle izlemek tüm misafirlerimizle birlikte hepimizi çok derinden etkiledi. Atatürk'ün manevi kızı, ülkemizin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanımızda, onun bizlere işaret ettiği hedeflere ulaşmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, 10 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen'de özel bir hologram gösterisiyle anıldı - Son Dakika

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