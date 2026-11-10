Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak'ta törenlerle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak'ta törenlerle anıldı

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Atatürk, 88\'inci ölüm yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak\'ta törenlerle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak'ta törenlerle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerle vatandaşlar saygı duruşuna geçti; Zonguldak'ta Valilik önündeki anıta çelenk sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

Karabük'te saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Kent meydanında yapımı devam eden caminin minaresinde çalışan işçiler ile cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar da Atatürk'ü anmak için bir dakikalık saygı duruşuna geçti. Karabük Belediyesine ait otobüste de bulunan yaşlı bir kadın saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Zonguldak'ta ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saat 08.50'de başlayan törende anıta çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla kent genelinde hayat durdu. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait lokomotifin düdüğü de sirenlere eşlik etti.

Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak dışarı çıkarken, cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.

1 dakikalık sirenlerin ardından İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.

Kaynak: İHA
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