Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Nazilli'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Nazilli'de anıldı

Geniş Video İzle

Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Nazilli'de anıldı Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında anıldı.

10.11.2024 14:19  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Nazilli'de anıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında anıldı.

Milli mücadelenin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha saygıyla anıldı. 57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdıran Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce saatler 09.05'i gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her 10 Kasım'da sevgi, gurur ve özlem dolu duygularla anılmaya devam ediyor. İlk tören İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleşti. Atatürk anıtına Nazilli Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Nazilli Belediyesi çelenkleri bırakıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile sürdü. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler 2 dakika süreyle çaldıktan sonra marşla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen bu yılki törenlerin ikinci bölümü Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde devam etti. Okul Müdürü Mehmet Öztaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından 10 Kasım için okullarda yapılan kompozisyon, şiir ve resim dallarında ödül alanlara protokol tarafından ödülleri dağıtıldı. Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Öztaş; "1881 yılında, Selanik'te başlayıp mahalle mektebi, rüştiye, idadi, harp okulu derken birçok savaş ve mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması, 1923-1938 arasındaki yıllarda yapılan birçok önemli icraatın ardından tamamlanan 57 yıllık bir ömür. Bazı milletlerin hep kıskanacağı ve bazı milletlerin de içine hiç sindiremeyeceği bir önderlik örneği. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen bir tevazu ve adanmışlık. Bizler de bu milletin var olması, güçlü kalması, huzur bulması adına gayret göstermiş, bu uğurda can feda etmiş tüm büyüklerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Özellikle destansı bir milli Mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük fedakarlıklar gösteren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Törene Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Nisan Köprülü, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, Baro Temsilcisi Emel Şahin, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli, Kültür, Yerel, Aydın, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Nazilli'de anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Nazilli'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.