Atatürk Edremit'te özlemle anıldı - Son Dakika
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Atatürk Edremit'te özlemle anıldı

Atatürk Edremit\'te özlemle anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü anma törenleri dahilinde Edremit tek yürek oldu.

10.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü anma törenleri dahilinde Edremit tek yürek oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. Yıl dönümü anma programı Şehit Hamdibey Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutan V. İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının akabinde; saatler 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Anma Programı kapsamında Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, okullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. "Mustafa Kemal Seslense" isimli şiirin okuduğu törende, Salih Korkut Budaras İlkokulu öğrencilerinin gösterisi, şiirler, orotoryo ve türküler ile Atatürk'ün sevdiği türkülerin hep bir ağızdan söylenmesinin ardından program sona erdi.

Törenlere; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugay Komutan V. Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Edremit'te özlemle anıldı - Son Dakika

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