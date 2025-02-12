Atatürk Hastanesi\'ne Yeni Mikroskop

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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, hasta tedavisinde kaliteyi artırmak ve cerrahi müdahaleleri daha hassas bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla son teknolojiye sahip Leica Purevue marka ameliyat mikroskobunu bünyesine kazandırdı. Bu gelişmiş cihaz, göz cerrahisinde en üst düzeyde başarı sağlamak için gerekli tüm donanıma sahip olup; katarakt, keratoplasti, glokom, şaşılık, vitreo-retinal cerrahiler gibi birçok alanda kullanılabilecek.

Yeni nesil LED ışık teknolojisi ile retinaya zarar vermeyen bu mikroskop, otomatik lazer filtreleri ve invertör sistemi sayesinde cerrahi işlemleri daha güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda entegre keratoskop özelliği sayesinde, sütürasyona bağlı astigmat oluşumunu minimuma indirerek hastaların ameliyat sonrası görme kalitesini artıran cihazın OCT bağlama özelliği, retina cerrahisi sırasında dokular hakkında detaylı bilgi sağlayarak operasyonların daha başarılı geçmesine olanak tanıyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi sayesinde cerrahi müdahaleler kaydedilip izlenebilirken, bu özellik asistan ve öğrenci eğitiminde önemli bir katkı sunarak tıp eğitimine de destek sağlıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Mikroskop, En Zorlu ve Hassas Göz Ameliyatlarının Bile Başarıyla Gerçekleştirilmesine İmkan Tanıyacak"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite hastanesinin sağlık alanında üstlendiği misyon doğrultusunda sürekli olarak teknolojik yenilikleri takip ettiklerini ve hastaların en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gerekli adımları attıklarını belirtti. "Araştırma Hastanemize kazandırdığımız bu son teknoloji mikroskop hem daha fazla hastaya hizmet vermeye olanak tanıyacak hem hasta konforunu artıracak hem de hekimlerimizin cerrahi müdahalelerini en hassas şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır. Üniversite olarak sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda akademik eğitim ve araştırmalara da öncülük ediyoruz. Bu cihaz sayesinde asistanlarımızın eğitimi daha kapsamlı olacak ve bilimsel çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu:

"Üniversitemiz, bölgesel ve ulusal ölçekte sağlık hizmetleri alanında önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Son teknolojiye sahip bu mikroskop, en zorlu ve hassas göz ameliyatlarının bile başarıyla gerçekleştirilmesine imkan sağlayacaktır. Erzurum'u ve ülkemizi bu ileri teknoloji ile buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, tıbbi donanım yatırımlarına devam ederek hastalarına daha iyi hizmet sunmayı ve akademik kadrosunun eğitim seviyesini artırmayı hedefliyor. Kazandırılan bu yeni mikroskop sayesinde, cerrahi operasyonlarda başarı oranının artması ve bölge halkına daha geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunulması bekleniyor. - ERZURUM