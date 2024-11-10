Atatürk Karlıova'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk Karlıova'da Anıldı

Atatürk Karlıova\'da Anıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 10 Kasım'da minik öğrencilerle Atatürk'ü andı, tişört hediye etti.

10.11.2024 11:35
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Karlıova ilçesinde minik öğrencilerle birlikte Atatürk'ü andı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Hacılar İlköğretim okulunda öğrenciler ile bir araya gelindi. Eğitim gören minik öğrencilere, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yılında anmak ve Atatürk'ün hiçbir zaman unutulmayacağını göstermek için Atatürk baskılı tişört hediye edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "10 Kasım 1938 günü, varlığını uğruna adadığı milletine veda ederek sonsuzluğa yürüyen büyük önder gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Karlıova'da Anıldı - Son Dakika

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