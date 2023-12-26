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Atatürk Kır Koşusu Ortaca'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Atatürk Kır Koşusu Ortaca'da Gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl yapılan Atatürk Kır Koşusu Ortaca'da gerçekleştirildi. 27 Aralık Atatürk Kır Koşusu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11 kategoride 288 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Ortaca Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katılımıyla verildi.

Atatürk Kır Koşusu Ortaca\'da Gerçekleştirildi
26.12.2023 - 14:32,
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl yapılan Atatürk Kır Koşusu Ortaca'da gerçekleştirildi.

27 Aralık Atatürk Kır Koşusu her yıl düzenli olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenleniyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yıl ki Atatürk Kır Koşusu 11 kategoride 288 sporcunun katılımıyla Ortaca'da gerçekleştirildi.

Düzenlenen Atatürk Kır Koşusu sonrası dereceye giren öğrencilere ödülleri Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Serkan Cantürk ve ilgili kurum yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen ödül töreni ile verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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