Atatürk, ölümünün 88\'inci yılında COP31 alanında 09.05\'te saygı duruşuyla anıldı

Atatürk, ölümünün 88'inci yılında COP31 alanında 09.05'te saygı duruşuyla anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yılında COP31 alanında anıldı. Saat 09.05'te yerli ve yabancı katılımcılar çalışmalarına ara vererek saygı duruşunda bulundu ve alanda sessizlik hakim oldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıl dönümünde COP31 alanında da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde alanda bulunan yerli ve yabancı katılımcılar, çalışmalarına ara vererek Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin aynı anda Atatürk'ü ölümünün 88'nci yılında anmak için durduğu anlarda, etkinlik alanında sessizlik hakim oldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?