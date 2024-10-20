Atatürk Silueti İzmir'de Yenilendi - Son Dakika
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Atatürk Silueti İzmir'de Yenilendi

Atatürk Silueti İzmir\'de Yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ve Urla arasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk siluetini simgeleyen metal panoyu yenileyerek eski yerine yerleştirdi. Ekipler, hava koşulları nedeniyle yıpranan panonun bakımını yaparak güçlendirdi.

20.10.2024 10:56  Güncelleme: 11:02
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ve Urla arasındaki tepeden İzmir'i selamlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'ye tırmanışını simgeleyen görüntüsünün resmedildiği metal panoyu yenileyerek yerine yerleştirdi. Yıllar içinde hava ve iklim koşulları nedeniyle yıpranarak devrilen Atatürk silüetini atölyede bakıma alan Fen İşleri Dairesi ekipleri, çürüyen metal aksamı ve dış görünümü tamamen yeniledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ile Urla arasında kalan ve şehri selamlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yansıtan metal panoyu yenileyerek eski yerine yerleştirdi. Uzun yıllar Çeşme otoyolu ve çevresinde simge haline gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz sırasında Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen pano, hava ve iklim koşullarının etkisiyle devrilmişti. Fen İşleri Dairesi ekipleri, ilk müdahaleyi yapsa da kaide metal ömrünü tamamladığı için iki günlük sürenin ardından tekrar devrildi. Bunun üzerine ekipler panoyu bulunduğu yerden kaldırarak bakıma aldı. Bakım süreci tamamlanan pano güçlendirilip yenilenerek yerine monte edildi.

"Atatürk silüeti İzmir'i selamlamaya devam edecek"

Çalışma süreciyle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Şantiye Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, "Naldöken'deki Fen İşleri Daire'mize ait atölyemizde gerekli bakım ve onarım çalışmasını yürüttük. Arka kısmında bulunan karkas taşıyıcı sistemin bütün elemanlarını yeniledik. Paslanmış ve çürümüş sac aksamları yeniledik ve boya işlemi uyguladık. Yaklaşık 10 günlük bir sürenin ardından yerine getirerek montajını yaptık. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti İzmir'imizi selamlamaya devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Silueti İzmir'de Yenilendi - Son Dakika

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