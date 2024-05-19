Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta Kutlandı

Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt\'ta Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde Bayburt'ta coşkuyla kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı renkli görüntülere sahne oldu.

19.05.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk töreninin ardından kutlamalar Sentetik Semt Sahası'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a çiçek takdim edildi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılını coşkuyla kutladıklarını belirten Köse, spor faaliyetlerinde gençlerin önemli başarılara imza attığını ifade ederek, tüm gençlerin Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Köse'nin konuşmasının ardından program, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti. Daha sonrasında Taekwondo, bilek güreşi, güreş, cimnastik, boks, geleneksel okçuluk gösterileri sporcular ve öğrenciler tarafından sergilendi. Hünerlerini sergileyen öğrencilerin gösterileri ise, izleyenler tarafından büyük alkış topladı.

Gösterilerin ardından ödül törenine geçildi, sporcu ve öğrencilere ödülleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından verildi.

Ödül töreni sonrasında il protokolü resim sergisini gezdi. Sergiyi ilgiyle gezen il protokolüne, eser sahipleri resimleri hakkında bilgiler verdiler.

Programın sonunda ise il protokolü üyeleri, okçuluk sporcularıyla birlikte ok atarak, etkinlikleri tamamladılar.

Renkli görüntülere sahne olan kutlama programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta Kutlandı - Son Dakika

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