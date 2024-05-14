Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nda Kurtuluş\'a Giden İlk Adım Yürüyüşü Düzenlenecek

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin belediye başkanlarının katılımıyla "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl görkemli bir şekilde ve birlikte kutlamaya hazırlanan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un 105'inci yılında tarihi yürüyüş gerçekleştiriyor. Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmeden önce İstanbul'da sırasıyla ikamet ettiği Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin belediye başkanları "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü düzenleyecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katılımıyla 16 Mayıs'ta saat 11.00'da Dolmabahçe'den başlayacak yürüyüş, Karaköy Rıhtımı'ndaki İlk Adım Anıtı'nda sona erecek. Yürüyüşün ardından anıt önünde de bir tören gerçekleşecek. Binlerce yurttaşın da Türk bayraklarıyla eşlik edeceği tarihi yürüyüşle, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş, Milli Mücadele tarihindeki ortaklıklarını selamlayacak. - İSTANBUL