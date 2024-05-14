Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kurtuluş'a Giden İlk Adım Yürüyüşü Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kurtuluş'a Giden İlk Adım Yürüyüşü Düzenlenecek

Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nda Kurtuluş\'a Giden İlk Adım Yürüyüşü Düzenlenecek

Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin belediye başkanlarının katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Kurtuluş'a Giden İlk Adım' yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş, Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmeden önce ikamet ettiği Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirilecek.

14.05.2024 20:39  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin belediye başkanlarının katılımıyla "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl görkemli bir şekilde ve birlikte kutlamaya hazırlanan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un 105'inci yılında tarihi yürüyüş gerçekleştiriyor. Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket etmeden önce İstanbul'da sırasıyla ikamet ettiği Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinin belediye başkanları "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü düzenleyecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katılımıyla 16 Mayıs'ta saat 11.00'da Dolmabahçe'den başlayacak yürüyüş, Karaköy Rıhtımı'ndaki İlk Adım Anıtı'nda sona erecek. Yürüyüşün ardından anıt önünde de bir tören gerçekleşecek. Binlerce yurttaşın da Türk bayraklarıyla eşlik edeceği tarihi yürüyüşle, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş, Milli Mücadele tarihindeki ortaklıklarını selamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

19 Mayıs, Beşiktaş, Beyoğlu, Gençlik, Samsun, Şişli, Spor, Etkinlik, Yerel, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kurtuluş'a Giden İlk Adım Yürüyüşü Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kurtuluş'a Giden İlk Adım Yürüyüşü Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement