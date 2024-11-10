Atatürk'ü Anma Mesajı

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(MALATYA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Sadıkoğlu, "Atatürk, gerçekleştirdiği sanayi devrimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının temellerini atmıştır" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalininn 86'ncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Sadıkoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Eşsiz komutanlığı ve askeri dehasının yanı sıra sahip olduğu vizyonu, kararlılığı, ilke ve inkılapları ile tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde şükran ve minnetle yaşamaktadır. Onun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır. Atatürk, gerçekleştirdiği sanayi devrimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının temellerini atmıştır. Bugün iş dünyası olarak bize düşen, onun mirasa sahip çıkarak daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ülkemizi her alanda hak ettiği konuma taşımaktır. Bu bilinçle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde, tüm vatan kahramanlarımızla birlikte saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."